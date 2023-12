Ana i Darko podrška su djeci s potrebama: 'Voljeli bismo jedan klavir za talentiranu djecu...'

Drugoj smo djeci počeli pomagati jer smo na vlastitoj koži, sa svojom djecom, shvatili koliko je teško doći do edukacijskog rehabilitatora, logopeda - do svake vrste pomoći koju ta djeca trebaju, kažu nam Darko i Ana Duga iz Novigrada Podravskog, koji kroz svoju udrugu Ana pomažu djeci s dodatnim potrebama. Zahvaljujući pomoći sponzora, osiguravaju različite terapijske usluge poput edukacijskog rehabilitatora, psihologa i psihoterapeuta, pomoć u učenju pa djeca ne ovise o teško dostupnim terminima u ustanovama. Pružaju podršku djeci predškolskog i školskog uzrasta u pripremi za školu i u savladavanju školskog programa. Dodatna su podrška djeci s posebnim potrebama, s invaliditetom i djeci slabijeg imovnog stanja. Ono što im sad najviše treba je, poručuju, jedan - klavir.

- Klavir, da, novi ili dobar rabljeni, najpraktičnije električni, čija je cijena, za jeftinije varijante, oko tisuću eura, novac koji mi nemamo. A imamo zato troje nadarenih učenika, koji idu u glazbenu školu no nemaju na čemu vježbati. Zato je jedan klavir za njih, i ostale koji će u budućnosti htjeti naučiti svirati, trenutačno naša najveća želja, poručuju Darko i Ana, ali prije svega kći Melani Živko, učenica drugog razreda srednje škole.

Usprkos brojnim zdravstvenim ograničenjima, Melani je odlična učenica u školi za administratora. Odmalena je jako talentirana za glazbu, kažu Ana i Darko. Na upisu u glazbenu školu imala je izuzetne rezultate, klavir obožava, kao i druga djeca, no kod kuće odnosno u udruzi vježbati može samo na sintisajzeru. To nije to, znaju već i vrapci na grani. Melani je ove godine osvojila i zlatnu medalju na državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2023.

Foto: Pixsell/24sata/Canva

- Ona je svijetli primjer kako djeca s invaliditetom, posebnim potrebama ili pak problemima u ponašanju, uz pomoć tima i individualne pomoći mogu rušiti barijere i pomicati granice, kažu Ana i Darko. Melani, kao i njihova sedmogodišnja Doris, imaju četvrti stupanj invaliditeta.

- Godinama smo zbog edukacijskog rehabilitatora, pomoći u učenju i svake druge stručne pomoći morali u Varaždin s djecom dvaput tjedno, što je bilo jako naporno i skupo. Upravo nas je to motiviralo da pomoć dovedemo bliže - osnovali smo udrugu, i zasad pomažemo dvadeset djece - dolaze nam stručnjaci, ali i brojni studenti stručnih fakulteta, priča Darko. Mnogi roditelji, kad se suoče s dijagnozom djeteta, dodaje, ne znaju kome se obratiti niti što činiti, a država ih neće sama vući za rukav. Bez stručne pomoći, zaključuje, djeca ne mogu napredovati, dok će uz individualan rad itekako odskočiti.

- Primjerice, imali smo dječaka koji je dvaput ponavljao peti razred, dok nije došao k nama. Redovnim radom, uz pomoć, savladao je gradivo, krenuo dalje. Svakoga dana nam se javlja netko novi sa željom da dođe, da pomognemo, kaže Darko.

Samohrani otac jedne korisnice kaže kako im je jako zahvalan na pomoći.

- Dok nije bilo udruge, odlazak na kontrole u Zagreb značile su za mene, dok je dijete u bolnici, cjelodnevni boravak vani, na hladnoći i vrućini. Kad bi ona morala ostati i preko noći u bolnici, ja bih se vraćao kući, 130 kilometara daleko, presjedao s vlaka na vlak, i tako opet sutradan po nju. Udruga me ljetos iznenadila noćenjem u hotelu, to mi je jako puno značilo, priča otac. Kad su se vraćali, 19. srpnja ove godine, zateklo ih je olujno nevrijeme u Zagrebu.

- Dočekali su nas u Koprivnici, gdje bi inače morali prenoćiti na kolodvoru, a onda nas i odvezli kući, zahvalan je ovaj otac.

Za klavir, donaciju, komadić dobrote - adresa Udruge Ana je Gajeva 112, Novigrad Podravski, broj računa HR1623900011101339717, model HR99, podaci dostupni na www.udrugaana.hr/