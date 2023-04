Analitičar Bandov: 'Mir u Ukrajini još nije na vidiku'

Goran Bandov gostovao je na HRT-u te rekao da mir u Ukrajini nije na vidiku, istaknuo je da će geopolitičko preslagivanje potrajati te da mnogim vanjskim akterima odgovara ratna situacija u toj zemlji.

Hoće li jačanje vojne pomoći Zapada biti ključno za zaustavljanje rata ili pak politika i diplomacija?

- Bez vojne pomoći će se teško postići mir, u ovom trenutku se mir se postiže tek na vojnom polju. U onom trenutku kada i Rusija i Ukrajina dođu do zaključka da su postigle maksimum na vojnom polju, onda će biti spremne za ozbiljnije pregovore - kaže Bandov.

- Cilj je postizanje mira koji će biti dugoročno održiv, pravedan i pravičan. Nažalost, još smo daleko od toga - rekao je.

Što odgovara Kini?

- Kina je sigurno mogla preuzeti puno značajniju inicijativu, no nije to napravila u prvim danima sukoba. Mogli su se potpuno drugačije pozicionirati na globalnoj sceni. Ovi prijedlozi koji dolaze, po nekim točkama se možete složiti, neki su udaljeni od realnosti. Kina ne pokazuje stvarnu volju i ne pokazuje da u potpunosti razumije situaciju. I ako razumije, možda malo glumi jer joj to u ovom trenutku koristi. Kineske tvrtke su ušle u onaj prostor koji su napustile europske i zapadne sile. To je i pitanje borbe za resurse. Ima još geopolitičkog preslagivanja na sve strane. Mi smo tek u jednom tinjanju svega toga, jako smo daleko od potpunog preslagivanja - zaključuje Bandov.

Najčitaniji članci