Analitičar Kovačević o pobjedi Trumpa: Glavna žrtva bit će Ukrajina, Netanyahu je miran

Pobjeda Donalda Trumpa nije iznenadila Božu Kovačević, političkog analitičara i bivšeg veleposlanika koji navodi kako je posljednjih tjedana u anketama bio vidljiv trend smanjivanja prednosti Kamale Harris te je postalo jasno da ona gubi utrku s vremenom.

- Što je više vremena proteklo, to je postalo jasnije da ona zapravo nema dovoljno sadržajnih političkih poruka. Ona je učvršćivala povjerenje ionako unaprijed demokratski opredijeljenih birača, onih za koje je bilo jasno da će uvijek glasati za Demokrate. Harris nije pronašla način da se obrati neodlučnim biračima ili čak onima koji su 2016. ili 2020. s demokratske strane prešli na republikansku stranu. Njezina pozicija je bila proturječna. Najavljivala je novu politiku u ime stare administracije i nije bilo jasno čime bi se ta nova politika razlikovala od dosadašnje - kazao je Kovačević.

Iako se pokušavala odmaknuti od Joea Bidena to je sve bilo nedovoljno jasno.

- Donald Trump koliko god bio bombastičan i koliko god bilo teško povjerovati baš svemu što kaže, imao je niz vrlo konkretnih poruka. Najkonkretnije su bile one koje su graničile s rasizmom i netolerancijom, ali time je pogodio način razmišljanja svojih birača. Kamala Harris je imala jasno artikulirane poruke samo za one za koje se unaprijed znalo da će biti njezini glasači - napominje analitičar.

A što se može očekivati od Trumpa kada su u pitanju njegova obećanja, pa i tvrdnja da će zaustaviti ratove.

- On je sada iskusniji nego što je bio 2016. godine i sada će imati podršku u Kongresu što znači da možemo očekivati da će s manje poteškoća provoditi ono što doista naumi. No, ne treba sasvim isključiti nepredvidivost kao crtu Trumpova karaktera što može dovesti do modifikacije nekih od obećanja ili do takvog načina provedbe obećanja da tu bude i iznenađujućih ishoda - kaže Kovačević.

Analitičar je stava da će Trump inzistirati na glavnim odrednicama svoje politike, a to su prvenstveno ilegalni migranti, a na unutarnjem planu smanjivanje korporativnih poreza.

- Što se međunarodnih odnosa tiče meni se čini da je realno očekivati da će on pokušati zaustaviti rat u Ukrajini primoravajući tu zemlju da pristane na teritorijalne koncesije Rusiji. Mislim da premijer Netanyahu može odahnuti, jer sad neće biti ni verbalne kritike iz Washingtona, a naravno vojna podrška neće izostati - stava je Kovačević.

Napomenuo je kako Trump kao i njegovi birači ne vide korist za Ameriku od rata u Ukrajini, dok tamošnja politička elita republikanska i demokratska može biti zadovoljna činjenicom da je taj rat Europu doveo do potpune ovisnosti o SAD-u, posebno sigurnosne.

- Amerika je zapravo strateške ciljeve u Europi postigla tako da tu će po mom mišljenju glavna žrtva biti Ukrajina. Izostanak ili smanjivanje američke pomoći može se nadomjestiti povećanjem europske pomoći, ali to otežava politiku europskih vlada koje su suočene s desnim populističkim strankama, koje se protive takvom europskom angažmanu. EU je kolateralna žrtva i jednoj i drugog američkog pristupa ratu u Ukrajini - zaključio je Kovačević.