Analitičar o Francuskoj: 'Vrijeme Macrona je završilo, a veze Le Pen i Putina su jasne i poznate'

Pozivam glasače da Nacionalnom skupu daju apsolutnu većinu u parlamentu kako bi Jordan Bardella za osam dana mogao biti imenovan premijerom. Rekla je to sinoć francuska političarka i ikona desnice Marine Le Pen, koja je predvodila okupljene desne stranke i na jučerašnjem prvom krugu parlamentarnih izbora osvojila više od 34 posto glasova.

Koalicija predsjednika Emanuela Macrona, koji je inicirao izvanredne izbore, zauzela je treće mjesto s 20,3 posto, dok je ljevičarska Nova narodna fronta druga s 28,5 posto glasova Ljevica je odmah pozvala ljude na masovne prosvjede, koji su prerasli u nerede i teške obračune s policijom. Okupljeno su iskazali potporu Novoj narodnoj fronti – savezu formiranom između francuskih socijalista, komunista, Zelenih i Francuske nepokorene stranke.

Francuski prosvjednici okupljaju se na ulicama nakon izbornog rezultata krajnje desnice

Macronova odluka dvosjekli mač

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić rekao je kako je Macronova odluka o izlasku na izbore zapravo bila dvosjekli mač.

- Odluka Macrona o naglim izborima imala je dosta smisla jer se očekivala polarizacija. Ipak, nije se moglo dogoditi da to samo njemu poluči uspjeh. On nije uspio dati novo lice za Francusku, osobu koja će ga zamijeniti. Deficiti s ljudima u njegovoj stranci je vidljiv i tu je poentirala Le Pen. Ponudila je Bardella kao svježu krv - rekao je Avdagić i dodao kako su prosvjedi bili očekivani.

Smatra da su oni zapravo samo nastavak ranijih prosvjeda zbog politika koje su bile kontra mišljenja javnosti.

People protest against the French far-right Rassemblement National party, following partial results in the first round of the early 2024 legislative elections, in Paris | Foto: Fabrizio Bensch

'Le Pen ima malu šansu da samostalno vlada'

- Na izborima je presudila udaljenost Macrona i njegove stranke od društva. Posve je jasno da će biti dosta angažmana i odustanka trećih kandidata u zajedničkom pristupu prema Le Pen. Ona ima malu šansu da njezina stranka osvojiti većinu i da samostalno vladaju - kaže Avdagić.

Problem, sada ujedinjenoj oporbi, stvara loš pristup i ne postojanje osobe koja bi to sve vodila. Kao jedna od kandidatkinja spominje se sadašnja šefica europske banke, to oni to još trebaju 'verbalizirati'.

- Sad je jasno da je vrijeme Macrona završilo. Zbog njihovog predsjedničkog sustava, on će biti taj koji će i dalje upravljati vanjskom politikom. S druge strane, parlament ima neke druge snage. Treba znati i da je predizborna priča jedno, a druga ono što se dogovara nakon izbora - kaže Avdagić i spominje primjer Italije. Dodaje da su sadašnju premijerku Meloni opisivali kao antieuropsku, sve se predimenzioniralo, a na kraju je postala jedna od najprihvatljivijih.

- Treba naglasiti i da su veze Le Pen i ruskog predsjednika Vladimira Putina jasne i poznate, što nije bio slučaj s Meloni - kaže Avdagić.