Kardinal koji želi biti novi papa: Izgubio milijune eura Vatikana

Kardinal Pietro Parolin (70), kako tvrde vatikanski analitičari, u Sikstinsku kapelu, na izbor novog pape, ušao je s glasovima 50 kardinala ‘u džepu’. No, jedan od glavnih favorita za novog poglavara Rimokatoličke crkve do objave teksta nije dočekao ‘bijeli dim’. Što se dulje konklava bude održavala, procjenjuju analitičari, podrška ovom Talijanu mogla bi se osipati. Za pobjedu mu treba 89. No ozbiljan problem će biti ne bude li izabran ubrzo. To bi značilo da postoji “blok” protiv njega.

Parolin je vatikanski državni tajnik koji je tu dužnost obnašao tijekom cijelog pontifikata pape Franje i kladionice mu daju najviše šanse. Opisuju ga kao tihog i upornog te je čuven po tome što uvijek ima “poker face”, pri čemu onaj tko je s njim praktički ne može razaznati što misli. Povodom 30. obljetnice priznanja Hrvatske i 25. obljetnice ratifikacije triju Ugovora između Svete Stolice i Hrvatske, Parolin je prije tri godine posjetio Zagreb. U zrakoplovnoj luci dočekali su ga tad Josip Bozanić i kaptolska svita. A baš je Bozanić jedan od 133 kardinala koji na konklavi u Sikstinskoj kapeli sad biraju papu. Nakon dolaska Parolin se susreo s premijerom Plenkovićem pa u Hrvatskom saboru održao prigodni govor. Nakon toga išao je na susret i s predsjednikom Milanovićem.

Iako Parolina opisuju kao čovjeka koji je u posljednjem desetljeću u djelo proveo viziju pape Franje, iznimno opreznog i suzdržanog, određenu mrlju na njegovoj karijeri ostavila je situacija kad je bliski papin suradnik Angelo Beccia optužen za pronevjeru milijuna eura iz Vatikanske banke namijenjenih siromašnima. Novac je završio u luksuznim zgradama u Londonu i pronevjera je dio mutne velike investicije u kojoj je Vatikan izgubio oko 85 milijuna eura, a povezivala se i s Parolinom. Sve je postalo predmetom istrage tijekom koje je Parolin izjavio da je “investicija bila loša”.

Unatoč napadima “prijateljske vatre” bergoglijanaca, kao i rezervama koje je izrazio francuski kardinal Philippe Barbarin o njegovu upravljanju Državnim tajništvom, kardinal Pietro Parolin i dalje se čini kao najveći favorit.