Analitičari o debati: 'To je bio sukob ega... Primorac je skinuo rukavice, ali prekasno...'

Prvo i jedino predsjedničko sučeljavanje u drugom krugu, komentirali su prof. komunikologinje s FPZG-a Nikolina Borčić i politički

komentator Maro Alavanja. Stručnjaci su za HRT komentirali retoriku i imidž kandidata i odgovorili jesu li Milanović i Primorac uspjeli mobilizirati svoje birače.

Alavanja tvrdi da je Primorac uspio dignuti živce Milanoviću u drugom dijelu debate.

- Za Primorca je debata bila ključna stvar. Najavljivali smo da debate mogu učiniti razliku jer su kandidati jedan na jedan i kontrast se može najbolje vidjeti. Da sažmemo ukratko priču, mislim da je u prvom dijelu debate Milanović dominirao, a onda smo imali preokret u drugom dijelu debate. Po prvi put je Primorac ozbiljno dignuo živce u ovoj kampanji. Osim generalnih obrisa, nismo vidjeli sukobe vizija i ideja, nego sukobe ega - rekao je Alavanja.

Dodao je da je Primorac prekasno skinuo rukavice i krenuo direktno u borbu.

- Čuli smo oštrijeg Primorca prvi put. Skinuo je rukavice i krenuo u borbu. Mislim da je to prekasno. Taktički gledano, nije se najbolje u cijeloj debati snašao, ali je bio znatno bolji nego prije. U početku je bio nervozan jer je znao da mu je to finalna šansa - objasnio je Alavanja, slabiji ulazak Primorca u sučeljavanje.

Prof. Borčić rekla je da je Milanović uspio mobilizirati dva bazena birača, ali da debata nije donijela politički sadržaj.

- Imala sam očekivanja da ćemo dobiti makar malo sadržaja, vizije i programa. Tu smo kao društvo izgubili, no navikli smo na gubitke u političkoj komunikaciji od strane društva i građana. Za Dragana Primorca se vidjelo da je on došao s ozbiljnom namjerom isprovocirati Zorana Milanovića. Tome je bio dosljedan. U veliko dijelu je u tome i uspio - rekla je Borčić.

Foto: Damir Sencar/Hina/POOL

- Kod Zorana Milanovića imamo dvije grupe publike u smislu glasača, jedna koja je protivna HDZ-u i jučerašnji Zoran Milanović je bio onaj stari Zoran Milanović koji nema kočnice u komunikaciji. U tom kontekstu mislim da je on mobilizirao taj dio svojih birača. Druga grupa su birači SDP-a. Kada podvučemo crtu, ne bih mogla reći tko je bio bolji. Dragan Primorac se puno bolje pripremio, a Zoran Milanović je bio puno više ono što nam je pokazao proteklih godina - objasnila je profesorica.

Dodala je da se Primorac pripremio za debatu, ali da su mu izjave previše općenite.

- To je rekao i premijer Plenković u ponedjeljak nakon prvog kruga izbora kada ga je netko od novinara pitao kako je moguće da Primorac kritizira teme za koje je Vlada odgovorna. Gospodin Plenković je rekao, "on misli na Milanovićevo područje, samo nije precizan - pojasnila je.

- Ta preciznost bi jučer bila vrlo moćno oružje i oruđe protiv Zorana Milanovića. On je rekao da je neovisan kandidat. Tako se suptilno distancirao od HDZ-a. Ne mislim da se on svjesno distancira nego njegova nepreciznost u govoru dovodi do takvih situacija. Također je išao s općim tezama - objasnila je kako je Primorac izgubio šansu.

Foto: Damir Sencar/Hina/POOL

Alavanja je uvjeren da se HDZ već priprema na gubitak izbora.

- Mislim da se to na kraju pretvorilo u nabacivanje blatom do kraja emisije. Krenulo je sadržajnije, ali je na kraju završilo u blatu.

Primorac mora nadoknaditi veliki zaostatak. Nije imao previše opcija na stolu, morao je ići u veliki napad. S druge strane, imamo

pripremanje terena od strane HDZ-a za gubitak u "off the record" brifinzima gdje kažu da je njihov cilj 30 posto glasova. To bi značilo da se očekuje pobjeda Milanovića između 60 i 70 posto - rekao je Alavanja i dodao da izazivač mora imati momentum kojeg Primorac kroz cijelu kampanju nije imao.