ANALIZA Ovo su dva krajnja moguća scenarija u Iranu! Od mračnog je u strahu cijeli svijet

Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS, Sarah Meyssonnier/REUTERS, Canva

Napad na Iran može završiti pozitivno i negativno. Najpozitivniji scenarij označio bi stabilnost u regiji, najnegativniji potpuni slom svjetskog poretka. Analizirali smo oba...

Admiral

Nakon što je kombinirani američko-izraelski napad na Iran uzdrmao svjetsku javnost, donio opet brojne žrtve te svijet opet bacio u doba netrepeljivosti, iščekivanja i straha, mnogi se pitaju što slijedi u čitavom ovom sukobu. Jedno je sigurno, Iran (i Bliski istok) više neće biti isti. Operacija Lavlja rika (kako je zovu Izraelci) i operacija Epski bijes (kako je zovu Amerikanci) može donijeti pozitivan ili negativan ishod. Mi smo analizirali krajnje scenarije.

Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Trump se oglasio: Slijedi još udara. Vjerojatno ćemo imati još žrtava, ali to vam je tako

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU
FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru
NAPAD NA BEIT SHEMESH

FOTO Užas u Izraelu: Najmanje devet mrtvih u iranskom udaru

Najmanje devet ljudi ubijeno je u iranskom napadu na izraelski grad Beit Shemesh, objavio je BBC. Ozlijeđeno je više od 20 ljudi. "Izvlačili smo ljude iz ruševina dok su nam rakete još letjele nad glavama. Više kuća je totalno uništeno", kazao je jedan od spasioca s terena. Pojavile su se i prve fotografije s lokacije snažnog udara iranske rakete, prizori su stravični...
Iran pogodio najluksuzniji hotel na svijetu, Burj Al Arab
DRONOVI I RAKETE NA DUBAI

Iran pogodio najluksuzniji hotel na svijetu, Burj Al Arab

Smatra se jednim od najluksuznijih hotela na svijetu, često se opisuje kao „sedam zvjezdica“ iako službeno nema tu kategoriju. Hotel ima 321 sobu

OSTALO

