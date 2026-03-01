Napad na Iran može završiti pozitivno i negativno. Najpozitivniji scenarij označio bi stabilnost u regiji, najnegativniji potpuni slom svjetskog poretka. Analizirali smo oba...
ANALIZA Ovo su dva krajnja moguća scenarija u Iranu! Od mračnog je u strahu cijeli svijet
Nakon što je kombinirani američko-izraelski napad na Iran uzdrmao svjetsku javnost, donio opet brojne žrtve te svijet opet bacio u doba netrepeljivosti, iščekivanja i straha, mnogi se pitaju što slijedi u čitavom ovom sukobu. Jedno je sigurno, Iran (i Bliski istok) više neće biti isti. Operacija Lavlja rika (kako je zovu Izraelci) i operacija Epski bijes (kako je zovu Amerikanci) može donijeti pozitivan ili negativan ishod. Mi smo analizirali krajnje scenarije.
