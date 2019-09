'Analizirao sam fotografiju, to je vjerojatno moj djed na slici'

Čini se kako je Lovro Kuščević uspio proniknuti u misterij fotografije na kaminu vile u Nerežišćima.

Prije mjesec dana mediji su otkrili kako je bivši ministar navodno držao fotografiju Ante Pavelića u vili koju 11 godina nije upisao u katastar, a koju je iznajmljivao turistima. Tad se Lovro branio govoreći kako na slici nije ustaški poglavnik nego njegov pradjed ili djed. Poručio je kako će sa sigurnošću moći otkriti čiji je portret kad bude smjena gostiju. Zahladilo je, sezona se primaknula kraju, pa smo pretpostavili da je Kuščević imao dovoljno vremena za utvrđivanje identiteta na fotografiji.

- To je prastaro, te slike na Bookingu. To su slike stare deset godina. Nema toga ničega više u kući, to se sve miče za goste - odvratio nam je Lovro.

Što se miče za goste, pitamo.

- Obiteljske slike, vjerska obilježja, sve se miče prije nego što kuća ode u najam. Ako vam dođe musliman, nećete u kući držati katolička obilježja i obrnuto - poučio nas je tajnama turizma.

U redu, ali tko je onda na fotografiji?

- A što se tiče one slike, naravno da se ne radi o poglavniku. Analizirao sam fotografije objavljene na internetu i vjerojatno je da se radi o mom djedu - poručio nam je bivši ministar.

Nije bio raspoložen za komentare istraga koje se provode protiv njega. Nije nam ni komentirao novi/stari posao svog bivšeg savjetnika Željka Holika. On je, naime, i dalje zaposlen u Ministarstvu uprave, sad kao viši savjetnik specijalist u Službi za pripremu i provedbu projekata EU, odnosno na istoj poziciji na koju je prvotno bio premješten iz Ministarstva unutarnjih poslova, potvrdili su nam iz Ministarstva uprave.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska