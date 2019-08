Kuščević tvrdi: To na slici nije Pavelić, već moj djed ili pradjed

Bivši ministar Lovro Kuščević rekao je odlučno za Dnevnik.hr kako na kaminu u njegovoj vili na Braču nije fotografija Ante Pavelića.

Međutim na pitanje tko se onda nalazi na fotografiji, rekao je prvo da će to moći reći kad bude smjena gostiju i da će poslati fotografiju. No na inzistiranje i pitanje je li možda to netko od članova obitelji dodao je da mu je to djed, ili pradjed - odnosno da nije siguran.

Osim sporne fotografije, za koju tvrdi da ne prikazuje Antu Pavelića, u vili su i Tuđmanova bista, ali i grb s prvim bijelim poljem.

Cijelu situaciju u četvrtak je komentirao i premijer Andrej Plenković.

- Loše je, iznenadilo me to, nisam mogao vjerovati - rekao je premijer na upit o Pavelićevu portretu.

Tema: Hrvatska