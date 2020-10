Anđelka su pregazili pa pokrali: 'Tražit ću svoj novac natrag!'

Kovačevića je svojim Volkswagenom udario velečasni Stjepan Vukovac iz Tovarnika. Priznao je da ga nije primijetio na cesti jer je vjerojatno zaspao. Ozlijeđenog ga je pokrao djelatnik Hitne

<p>I žena me na kraju izvikala što sam nosio sa sobom sav novac koji imamo u kući, ali nisam ga htio ostaviti jer sam doma bio sam, a u selu se stalno događaju provale i krađe. Na kraju me pokradu meni ‘pod razbijenim nosom’. Tražit ću svoj novac nazad, kaže <strong>Anđelko Kovačević </strong>(57), koji je nedavno pregažen pa opljačkan.</p><p>Priča o nesvakidašnjoj prometnoj nesreći koja se odigrala sredinom rujna u malom selu Banovci na istoku Slavonije, a u kojoj je <strong>Anđelko Kovačević</strong> (57) prvo nastradao od nepažljive vožnje župnika, a potom ga je za 13.000 kuna opljačkao djelatnik Hitne pomoći, izazvala je veliku pozornost javnosti.</p><h2>Prvo ga udario župnik pa pokrao </h2><p>Naime, Kovačevića je svojim Volkswagenom udario velečasni<strong> Stjepan Vukovac</strong> iz Tovarnika. Priznao je da ga nije primijetio na cesti jer je vjerojatno zaspao.</p><p>Nakon udarca, koji ga je trgnuo iz sna, navodno je zastao vidjeti koga je to udario, no kako nije vidio nikoga na cesti ni u kanalu, produžio je dalje.</p><p>U kanalu je, pak, ležao onesviješteni Kovačević, a pored njega svećenikov odvaljeni retrovizor, po kojemu je policija, dva dana kasnije, i pronašla počinitelja.</p><h2>Pa pokrao djelatnik Hitne</h2><p>Kovačević se tog dana vraćao iz kupnje iz Vinkovaca. Imao je kod sebe 13.500 kuna u novčaniku i još 12 tisuća u odvojenom pretincu torbice koju je nosio oko tijela.</p><p>Vidjevši veću količinu novca u novčaniku onesviještenog pješaka, djelatnika vinkovačke Hitne pomoći, koji je s kolegom došao po unesrećenog, očito su zasvrbjeli prsti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pregazili ga pa pokrali </strong></p><h2>Došao mu pomoći pa mu maznuo lovu</h2><p>Bez imalo ustručavanja uzeo je novac ne rekavši ništa kolegi s kojim radi valjda misleći da se njegova krađa neće tako lako otkriti. Doduše, u početku ni nije.</p><p>Policiji je trebalo dvadesetak dana da shvate da je novac ukrao upravo djelatnik Hitne koji je stigao na mjesto nesreće kako bi pomogao ozlijeđenom Kovačeviću.</p><p>Beskrupulozni medicinski brat je inače 35-godišnjak iz Jarmine.</p><p>Mještani toga sela kažu da je jako blizak prijatelj samom ravnatelju županijske Hitne <strong>Mati Matiću</strong> koji, pak, u svojim službenim izjavama novinarima kaže kako nije obaviješten o tome svemu niti zna kojeg se njegova djelatnika tereti za kazneno djelo krađe. Ako se za istog dokaže da je pokrao ozlijeđenu osobu, u najgorem slučaju dobit će otkaz.</p><p>Inače, nakon mjesec dana bolovanja, zbog razbijenog nosa, natučene noge i nekoliko ozljeda na leđima, Kovačević se vratio na posao u trgovački lanac, gdje radi kao pekar.</p><p>Policija je istragu okončala kaznenim prijavama protiv svećenika za izazivanje prometne nesreće i nepružanje pomoći ozlijeđenom u prometu te prijavom protiv medicinskog brata iz Jarmine za tešku krađu.</p>