Andrej Plenković: Na onima koji su protiv vojne pomoći Ukrajini je politička odgovornost

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je izjavio da nije čuo ni jedan valjan argument za eventualno nedonošenje odluke o sudjelovanju Hrvatske u misiji vojne pomoću Ukrajini EUMAM i poručio da teret političke odgovornosti nije na onima koji su za, već na onima koji su protiv te odluke.

Na konferenciji za novinare u Banskim dvorima nakon sastanka parlamentarne većine, premijer je naglasio kako će ona glasati za, te poručio kako ne razumije političku logiku onih koji imaju neku rezervu prema toj odluci i misiji kao i da za to nije čuo "ni jedan, valjan, logičan i razuman argument".

"Oni moraju sebe zapitati kako će hodati po cesti i ići na izbore ako budu protiv. To je pravo pitanje", rekao je Plenković komentirajući situaciju vezanu uz donošenje odluke o sudjelovanju Hrvatske u misiji EUMAM za koju je potrebna dvotrećinska podrška u Saboru, odnosno 101 glas.

Ne tražimo mi da dođemo do 101 glasa u Saboru, nego ćemo gledati tko je taj koji je protiv, dodao je.

"Njega treba pitati. Tamo je teret odgovornosti. Nije teret na nama, mi smo ok, cijela parlamentarna većina je za. Ja garantiram za 77. Ne garantiram za ove druge. Oni moraju sebe zapitati što će odlučiti kao članica, EU, NATO-a, Schengena i eura. Imaju slobodan izbor… Hic Rhodus, hic salta!", poručio je premijer.

To kako će saborski zastupnici glasovati o sudjelovanju Hrvatske u EU misiji vojne pomoći Ukrajini će "biti njihov pečat dugoročno", dodao je.

Nitko nije radio pritisak na zastupnike

Plenković je odbacio tvrdnje saborskog zastupnika Darija Zurovca (Fokus) da je zbog tog glasovanja, koje bi trebalo biti idući tjedan, bio izložen pritiscima iz HDZ-a.

Naveo je da ga je Zurovec osobno kontaktirao prije nekoliko dana te pročitao poruku u kojoj čelnik Fokusa od premijera traži da ga primi u Vladi vezano uz odluku o misiji EUMAM.

"Ovo je malo indiskretno, ali moram to reći da otklonimo te teme jer mi ide jako na živce da se takvo nešto uopće stvara u prostoru, kao da je HDZ nekakav bully (zlostavljač), pa da nekoga gnjavi", objasnio je premijer razloge citiranja osobne komunikacije sa Zurovcem.

Na tu je poruku odgovorio Zurovcu, kako je naveo, da se zbog obveza koje ima mogu naći tek danas te da je zadužio šefa saborskog Kluba HDZ-a Branka Bačića da o toj temi razgovara sa svim saborskim klubovima.

"I to je sve. Dakle, niti je Branko na njega radio pritisak, niti sam ja radio pritisak. Ako ima netko da je radio pritisak, molim Zurovca da me odmah nazove, pošalje poruku tko je to radio pritisak i u vezi čega", poručio je Plenković.

Ponovio je da je procedura za donošenje odluke u skladu s Ustavom, zakonom i ustaljenom praksom svih ovih godina te da je, budući da nema pozitivne prethodne suglasnosti predsjednika Republike, potrebna dvotrećinska potpora Sabora.

Ne razumijem političku logiku onih koji su protiv

Cijeli zapad solidarizirao se s Ukrajinom bez presedana, naglasio je uz ostalo premijer, istaknuvši i hrvatsko iskustvo u Domovinskom ratu te je rekao kako ne razumije zašto netko ima problem "s dva časnika u zapovjednoj strukturi, s 80-ak instruktora u rotacijama u Poljskoj i Njemačkoj ili do 100-tinjak Ukrajinaca u Hrvatskoj".

"Uz najbolju volju ja ne razumijem političku logiku onih koji imaju neku rezervu", rekao je.

Nisam čuo niti jedan, valjan, logičan i razuman argument, dodao je. "Osim, ako je ono što oni nama demonstriraju… kako biti protiv zdravog razuma i logike, ali ipak zadovoljni jer smo protiv prijedloga HDZ-a. Nema drugoga. Jel' to demonstracija nekakve strategije za iduće parlamentarne izbore... Reći ćemo da je sada dan, a ne noć... Ok. Ali, onda recite da je to. Recite otvoreno o čemu se radi", poručio je.

Ponovio je, naglasivši pritom kako ne radi pritisak, da politička odgovornost za nedonošenje odluke neće biti na onome tko je glasao za, nego na onome tko nije glasao za.

"I to će nositi na plećima 150 godina, ne 15 ili 150 dana, 150 godina će to nositi na leđima. Nek' dobro promisle", ustvrdio je premijer.

Kompliciraju samo oni koji ne bi podržali Ukrajinu, zaključio je te novinarima poručio: "A za koga su oni ja ne znam, to vi odgonetnite".

