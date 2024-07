Andrej Plenković: 'Nastavljamo s potporom svih pet slavonskih županija, podižemo razvijenost'

U izjavi po završetku 17. sjednice Savjeta u općini Jakšić, premijer je naglasio važnost današnjeg potpisivanja i uručivanja ugovora za novi regionalni centar za distribuciju voća i povrća u Požeško-slavonskoj županiji te najavio nastavak angažmana Vlade u Slavoniji.

"Mi ćemo biti i te kako predani da u svim resorima Vlade pružamo potporu u svih pet slavonskih županija. To smo dokazali i do sada. Rekli smo – da, potpora Slavoniji, sad i odmah. Rezultati su tu. To ćemo činiti i dalje kako bismo podigli stupanje razvijenosti ovih pet istočnih županija", poručio je

Osječko-baranjska županija je kao najveća razvijenija od ostalih, a naš je cilj da pomognemo i ostale četiri županije i to se, kako vrijeme, protječe i te kako realizira, dodao je.

Pomoć mjestu Bošnjaci stradalom od jake tuče

Premijer je potvrdio da će država pomoći Bošnjacima u kojima je od 100 kuća na njih 900 nastala velika šteta od jake tuče prije nekoliko dana. Temeljem odluke lokalne samouprave, koja je proglasila elementarnu nepogodu, Vlada će nakon popisa šteta dati financijsku potporu koja će omogućiti saniranje posljedice nevremena, rekao je premijer koji će poslijepodne posjetiti Bošnjake.

Novinari su ga tražili procjenu kako će se HDZ-ov koalicijski partner u vlasti, Domovinski pokret (DP) postaviti prema zahtjevu Suverenista da se deratificira Istanbulska konvencija, s obzirom na to da je DP u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore upravo to tražio, a Plenković je ponovio da je ta tema "apsolvirana s Interpretativnom izjavom još 2017.godine" te da ta Konvencija ima za cilj "da sprječava nasilje nad ženama i nasilje u obitelji".

Na dodatno pitanje kako gleda na najavu osnivanja Rodnih studija na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, koji su bili i povod Suverenistima da zatraže deratifikaciju Istanbulske konvencije, kao i da se ne odobri osnivanje tih studija, Plenković je odgovorio da je to pitanje "koje će na sadržajan, stručan način u pogledu programa evaluirati Ministarstvo znanosti".

Premijer je ponovio stav Vlade da neće pristati na ucjene hakera koji su hakirali KBC Zagreb "To su kaznena djela i nema šanse da država s tim pregovara. A naš sustav Scout, kojeg smo razvili, koji je jako dobar i koji štiti većinu državnih institucija, s vremenom će se širiti i na ostale, poput KBC-a, kako bi bili bolje zaštićeni", dodao je.