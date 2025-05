Policija i dalje traži divljake s autoceste: 'Bočno su se zabijali autima, strašno je bilo gledati!'

Na autocesti prema Zadru, na 166. kilometru dva auta su se naganjala i tjerala jedan drugog u ogradu, ali i prestizali se u škarice. To je bilo prestrašno za gledati, u jednom momentu se čak između njih našao kamper, to se i vidi na videima. Odmah smo kontaktirali policiju - ispričali su šokirani čitatelji 24sata koji su svjedočili scenama nalik filmskom akcijskom trileru, ali u stvarnosti na hrvatskoj autocesti A1 usred Like.

U srijedu su nam pristigle uznemirujuće snimke iz vozila koje su zabilježile zastrašujući cestovni obračun između vozača Volkswagena i Renault Clija. Na snimkama se jasno vidi kako se vozila više puta bočno sudaraju, pokušavajući izgurati jedno drugo s ceste. Vozači su doslovno vodili svoj privatni rat nasred autoceste, ne obazirući se na druge sudionike u prometu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:15 Potjera na cesti | Video: čitatelj 24sata

- To nisu bile obične provokacije, oni su se doslovno bočno zabijali. U jednom trenutku mislili smo da će jedan auto prevrnuti drugoga. Strašno je bilo gledati - rekao je jedan od vozača koji se u trenutku incidenta nalazio nekoliko vozila iza.

Situacija je kulminirala kada se između dva jureća vozila našao kamper. Vozilo, koje je prema svemu sudeći prevozilo djecu, doslovno je bilo stisnuto između dva divljaka koji nisu pokazivali nikakvu namjeru da uspore.

- Kamper se jedva izvukao bez ogrebotine, ali to je čista sreća. Ovo je bilo blizu katastrofe - ispričao je još jedan svjedok.

Vozači koji su svjedočili događaju odmah su obavijestili policiju. Nekoliko minuta kasnije, policijska vozila su viđena kako jure u smjeru incidenta. Međutim, još uvijek nije poznato jesu li sudionici identificirani i zaustavljeni.

Iz PU ličko-senjske za 24sata su kratko potvrdili: "Zaprimili smo dojavu o događaju te poduzimamo sve mjere radi identifikacije i pronalaska vozača." Naglasili su da će se protiv odgovornih poduzeti zakonom propisane mjere, ovisno o rezultatima istrage.

Ovakvo ponašanje ne predstavlja samo prometni prekršaj, već potencijalno i kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti prometa, za što zakon predviđa i zatvorske kazne. Stručnjaci upozoravaju kako su ovakve scene izuzetno opasne za autocestu na kojoj se dostiže velika brzina.

- Ovo nije bila jurnjava iz zabave. Ovo je bio pokušaj dominacije cestom koji je lako mogao završiti tragedijom. Ljudi poput ovih ne smiju više sjesti za volan - zaključuje jedan od vozača koji je još uvijek u šoku.