Andrej Plenković o Turudiću: Neki pucaju, neki viču... Zoran Milanović sije mržnju u politici

To je izrazito zabrinjavajuća činjenica, ono što je sad jasno, nakon što je Turudić očito sam primijetio da ima neka oštećenja na vozilu - u servisu gdje vodi auto na servis našli su mu dva zrna od metka. Prema tome, netko je pucao u njegov auto, rekao je Plenković u emisiji Hrvatskoga radija "Intervju tjedna".

Koliko mu je poznato, dodao je, policija trenutno radi očevid i nakon toga će izaći sa nekim zaključcima. "Treba pričekati da vidimo što i kako se stvarno dogodilo. Međutim izrazito je zabrinjavajuće da je na budućeg glavnog državnog odvjetnika i na njegov auto očito pucano", rekao je.

Na novinarsku primjedbu da se u javnosti već pojavila tumačenja da je cijeli slučaj lažan, "fake", premijer je ostao začuđen te najprije pitao tko kaže da je fake.

"Ima i toga?", upitao je te na potvrdni odgovor prokomentirao: "A ništa, onda je fake. Ako je fake, onda je fake. Dva zrna u u autu – ništa. To govore vjerojatno oni isti koji su ovdje prije tri i pol godine relativizirali napad Bezuka na Banske dvore, na pucanje na hrvatskog policajca Oskara Fijurija".

Sve je to zbog snižene političke kulture, Milanović sije govor mržnje

Premijer ističe kako nije dobro da se relativiziraju takve ozbiljne situacije, te podsjeća da je jedan od Turudićevih prethodnika, Dinko Cvitan, i nakon što je prestao obnašati dužnost glavnog državnog odvjetnika, imao osiguranje više od četiri godine i vozio se u blindiranom autu.

- Tako da ovakvim stvarima treba pristupati ozbiljno. Govor mržnje koji sije najprije Milanović u hrvatskom političkom prostoru najčešće dovodi onda do prevođenja tih poruka na različitim razinama. Neki pucaju, a neki viču, dobacuju ljudima, vrijeđaju. Sve je to dio te snižene političke kulture kojoj svjedočimo zadnjih četiri i pol godine. Tu je uzrok svega - ocijenio je.

Novinarka ga je potom upitala bili se što promijenilo povlačenjem Turudića s mjesta glavnog državnog odvjetnika, na što je premijer ponovno upitao "kako to misli" te dodao kako nije na njemu da uopće odgovara na to pitanje, "niti vidi da je to na dnevnom redu".

- Pa ne znam. Moram priznati da sam začuđen s takvim pitanjem. Mislim da je puno ozbiljnije pitanje možemo li provesti vrlo detaljnu istragu tko je gdje i kako pucao i zašto i zbog čega je to došlo. To je pravo pitanje - dodao je.

Beznadna Grbinova koalicija

Na tumačenje novinarke da je pitanje postavljeno u kontekstu toga što se o Turudiću govori kao o okidaču za cijelu predizbornu kampanju te da je i njezino pitanje bi li se cijelu situaciju olakšalo da se Turudić eventualno povuče.

- Moram priznati da sam zgrožen s ovakvim kutom gledanja - rekao je Plenković te dodao da je Turudić izabran u propisanoj proceduri nakon koje je, istaknuo je, krenula osobna hajka Milanovića protiv Turudića.

- A pridružili su joj se njegovi jataci, koji sami bez njega ne mogu ništa i ne znače ništa. Čija se koalicija već raspala – nit' SDP može s Možemo!, nit' Možemo! s SDP-om - prokomentirao je opisavši koaliciju oko SDP-a kao "beznadnu Grbinovu koaliciju".

I sada, nakon što je čak i pucano očito na auto Turudićev auto, vi mene pitate da li bi se on trebao povući, dodao je Plenković ocijenivši takvu tezu lošom.

- A trebamo se zapitati tko je taj tko širi govor mržnje, tko je taj tko iz normalne situacije u zemlji fabricira krizu i stvara kaos. To je pravo pitanje - rekao je.

Podsjetio je potom na postignuća Hrvatske u proteklih osam godina te dodao da, ako se želi realno pogledati stvari, "onda te krize naravno nema". "Jer je i nema", zaključio je.