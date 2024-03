Plenković o Turudiću: 'Ovo je vrlo zabrinjavajuće, u tijeku je procjena treba li mu zaštita'

Premijer Andrej Plenković u petak je „vrlo zabrinjavajućom“ nazvao informaciju da je propucan automobil glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, poručivši kako očekuje da policija priopći o čemu se radi.

- Koliko shvaćam, navodno je u vozilu koje Turudić vozi, prvo primijetio da mu je razbijen retrovizor, pa nekakav dio na vratima, pa je otišao na servis gdje su otvorili vrata i našli dva metka - rekao je premijer novinarima u Bruxellesu.

To je ono što znam, što je krajnje zabrinjavajuće, naglasio je. Naveo je i kako se još ne zna kad se, gdje i kako to dogodilo, „je li slučajno ili je to plod ovog ozračja koje se stvorilo u posljednje vrijeme“.

Rekao je i kako je kontaktirao potpredsjednika Vlade Tomu Medveda, koji je u Vladi zadužen za nacionalnu sigurnost da SOA, on i MUP naprave procjenu treba li Turudiću zaštita. Pa ako procjene da je, dobit će zaštitu, najavio je premijer.