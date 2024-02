Andrej Plenković odgovorio Zoranu Milanoviću: 'Vidim da ga tema o Turudiću muči i žulja'

Premijer Andrej Plenković komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića o Ivanu Turudiću, Vladinom izboru za šefa DORH-a, prenosi Večernji list.

- Vidim da ga ta tema muči i žulja. Po dolasku u Zagreb, nakon Europskog vijeća u Bruxellesu, jutros sam bio u uredu i dobio neke informacije od predsjednika Milanovića, što je neobično, a vezano za saznanja SOA-e o Turudiću. O tim sam dokumentima i ranije tražio jedno neformalno izvješće SOA-e, ako ima nešto što treba o Ivanu Turudiću što bismo mi trebali znati, budući da je riječ o sucu Visokog kaznenog suca koji je prolazio sigurnosne provjere po zakonu, a po nekom redovnom ciklusu nova provjera slijedi sada - rekao je.

Dodao je da se Milanović referirao na "neke tada tajne izvide iz 2015. godine".

- Uvijek je to vezano za pitanje njegova poznanstva sa Zdravkom Mamićem, nema tu ništa spektakularno, nikakvih posebnih novih saznanja. Turudić je i do sada javno govorio da su oni bili prijatelji, da su imali kontakte - kazao je.

Plenković je potom rekao da je danas nazvao Turudića, s kojim je želio provjeriti ima li u tim kontaktima s Mamićem nešto što bi se moglo protumačiti kao pogodovanje njemu u nekom od procesu u kojem je bio izložen.

- Rekao je da nema, prema tome nema tu ništa posebno. On očito želi naštetiti Vladi i destabilizirati nekoga u parlamentarnoj većini i izlazi s podacima koji su krajnje neobični, s obzirom na to da smo došli u završnu fazu izbora šefa DORH-a. Što se nas tiče, ako je on mislio na ono što je meni dostavljeno danas, tu se pozicija Vlade i mene ne mijenja - rekao je.

Odgovorio je i na Milanovićeve komentare o Plenkovićevim ambicijama u Bruxellesu.

- Siguran sam da je Milanović kandidat Rusije za glavnog tajnika NATO-a. On i ova hrpa iz oporbe, dosadnih da ne mogu biti dosadniji, sad već osam godina govore da ja samo što nisam odletio u Bruxelles, a gle čuda, ja već osam godina predsjednik Vlade. Ne znam treba li se osvrtati na te komentare, kakvu oni to kuglu gledaju da saznaju gdje tko ide... To već postaje smiješno - kazao je.

Na Hrebakovu izjavu da će izbori biti u travnju ili svibnju, premijer je rekao: "Mi smo u izbornoj godini. Bili su u srpnju zadnji put, hoće li biti tjedan prije ili tjedan poslije, to je sasvim svejedno. Ako oporba toliko želi preuzeti odgovornost, ona mora biti rođena spremna za bilo koji dan. Imamo mi još dosta posla, zakonskih akata za usvojiti, mjera za poduzeti. Sve će biti u zakonskim okvirima."