Andrej Plenković opleo po Milanoviću: 'On je najveći neradnik na političkoj sceni...'

Vrijeme je za izbore za EU parlament koji se održavaju u nedjelju, 9. lipnja, kao predsjednik HDZ i nositelj liste, liste broj 5, želim poslati poruku da svi naši sugrađani izađu na izbore i daju svoj glas onima koji će najbolje predstavljati njih i njihove stavove. Ja smatram da je lista broj 5 s najboljim kandidatima, kazao je Plenković.

- Ja osobno kao predsjednik Vlade, Vlada koja je postigla najveće strateške interese u ovih osam godna. Mi smo 2016. rekli da želimo dublju integraciju u Eurpskoj Uniji, izborili se za 25 milijardi eura, za hrvatski razvoj, za poljoprivredu, ribarstvo, za ulaganje u obnovu Zagreba, Banovine, prometa, pravosuđa, zdravstva, poduzetništva, sve su to postignuća koja su danas iza nas - dodao je Plenković.

- Energetska kriza, socijalne tenzije, Agrokor, potresi, rat u Ukrajini, sve su to teme koje smo prošli u osam godina. Mi smo formirali naš program Hrvatska snažna i važna - kaže.

Zagreb Andrej Plenković zajedno s ostalim kandidatkinjama i kandidatima na europskim izborima na završnom predizbornom skupu HDZ-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Mi smo danas u poziciji da nikada više zapolesnih nije bilo, takav napredak govori o tome kako smo ekonomsko ozračje stvorili. To su pratila i velika povećanja plaća. Za 4 godine će mirovine biti najmanje 800 eura, a minimalna plaća 1600 eura. Zato s porukom da nema više ili manje izbora, želimo da sudjeluje što više građana - dodaje.

Rekao je kako bi volio da rezultati ovih izbora budu kao i kampanja.

- Mi smo se zaista potrudili. Kampanja je podrazumijevala skupove u županijama, obilazak županija. To je ukratko sve. Zadovoljni smo s kampanjom i ozračjem na terenu. Voljeli bi da izlasnost bude veća nego prošli put, više od 30% posto - dodaje.

- Meni je teško procijeniti, izlaznost zadnji put bila je 30%, siguran sam da će biti veća, teško da će biti kao na parlamentarnima 62% je bila izlaznost. Ali to nije do nas, koliko su sugrađani svjesni da se izbori održavaju, mi smo učinili izbore vidljivima. Očekujemo pobjednički rezultat - kaže Plenković.

'Neki stalno govore protiv Birsela, a sad bi išli tamo...'

Pozvao je birače da razmile koga će poslati u EU parlament.

- Mi nismo Njemačka koja šalje 96 zastupnika pa da može biti švercanje, kad šaljete 12 ljudi morate slati nekoga tko se zna snaći. Imate ljude koji cijelo vrijeme govore protiv Birsela, sad bi išli gore. Mi smo za njih Briselski čate - kaže Plenković.

- Nema razmatranja što ćemo raditi nakon izbora, mi smo imali parlamentarne izbore, stvarale su se barijere, uvrede, a gle čuda ta ista Vlada ostavlja Pelješki most, ostavlja 25 milijardi eura za ulaganja, potpore poljoprivrednicima, braniteljima, ribarima, osobama s invaliditetom. Povećane plaće, povećane mirovine, to je realnost, to je istina. Ovo što netko sa strane gleda, ljudi izmišljaju stvari, bez da recimo nazovu mene i pitaju je li to razmatrate. Volim te teze kad netko babla, suradnja je sasvim normalna, ministri su integrirani, rade na svojim zadaćama, sve normalno funkcionara. Realnost je da funkcioniramo skroz normalno - komentira Plenković.

'Ustavni suci mi nisu prioritet, ima vremena...'

Komentirao je i izbore za ustavne suce.

- Za Ustavne sudce ima šest mjeseci vremena. To mi sad nije prioritet, došli smo na konferenciju za EU parlament. Imamo vremena koliko god hoćete - odgovorio je na pitanje o Ustavnim sudcima.

- Ne biramo Ustavne sudce u nedjelju, nego 12 zastupnika za EU parlament - dodaje.

Plenković je upitan za nevrijeme koje se dogodilo u Slavoniji.

- Svi su oni aktivni tamo. Ja sam u kontaktu i sa ministrom i sa županom. Vlada će opet pomoći Vukovarsko Srijemskoj županiji. Odnosi između ministra i župana su dobri - dodaje.

Plenković o Milanoviću: 'Najveći neradnik na političkoj sceni, a još gori su ovi njegovi jataci...'

No, dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića te je rekao "on je najveći neradnik na političkoj sceni".

Zlatar: Presjednik Zoran Milanović na svečanoj sjednici Gradskog vijeća | Foto: Marko Juric/PIXSELL

- Te bezobrazne izjave izmislio je Milanović, najveći neradnik na političkoj sceni, a još gori su ovi njegovi jataci, a jataci su vam SDP, ta teza o Briselskim pisarima vam najbolje utjelovljuje realnost. Kad pitate ove europarlamentarce iz SDP-a je li bi se vratili u Hrvatsku? Je li bi bili predsjednici SDP-a? Kad su ih zvale da budu predsjednice SDP-a, jao ne bi one, bi iz Brisela - komentira.

Plenković je htio na konferenciji pričati samo o tebi EU izbora, no novinari su ga pitali za suradnju s Domovinskim pokretom, predsjedničkim izborima, Ustavnim sudcima, što nije htio komentirati.

- Pozivam sve na izbore u nedjelju, podržite listu broj 5, najbolji program, kandidatkinje i kandidati - zaključio je Andrej Plenković.