Andrej Plenković u Dubrovniku: 'Hrvatska je postala utjecajna na međunarodnom planu...'

Plenković, koji je nositelj liste HDZ-a na izborima za Europski parlament istaknuo je da u tom tijelu trebaju ljude koji mogu pravodobno ugraditi hrvatske interese u zakonske tekstove koje predlaže Europska komisija a onda prolaze 'filter' Europskog vijeća i EP-a.

Također, dodao je, trebaju ljude koji su tijesno povezani s prioritetima i aktivnostima Vlade te u nekom europskom odboru ili na plenarnoj sjednici znaju na vrijeme otkloniti političke inicijative koje se mogu pojaviti na razini EP.

"Da bismo to uspjeli moramo 9. lipnja doživjeti kao drugo poluvrijeme utakmice od 17. travnja", poručio je Plenković.

Govoreći o ljevici, upozorio da je ona nastojala srušiti HDZ s vlasti ne birajući sredstva.

Podsjetio je i da je na stranačkim internim sastancima govorio da će izbori ove godine biti najteži, najgori. najzahtjevniji. najagresivniji te najbrutalniji u pogledu napada na HDZ od svih dosadašnjih.

"I bio sam u pravu. Nisam vidio da će Zoran Milanović tako flagrantno tjednima i mjesecima kršiti Ustav. Nisam vidio da će mu se to tako brzo zaboraviti u javnom prostoru. Sada ga se već polako renormalizira umjesto da ga se ne prenosi i izolira. To bi bila prava kazna za rušenje demokratskog poretka kako je to činio", rekao je.

Smatra i da su Milanovićevi 'jataci' i ekipa koja je HDZ mjesecima proglašavala izdajnicima i htjela da "gore u paklu" nakon parlamentarnih izbora imali tragikomičnu epizodu "gdje su tražili iskre u očima DP-ovaca".

No, nakon što su vidjeli da se ta 'iskra' brzo ugasila odmah su okrenuli ploču i sada se predstavljaju kao brana najcrnjoj desnici, tj. DP-u.

Predsjednik HDZ-a rekao je i kako se ljevica "krasno pokazala" i u subotu na 23. Povorci ponosa LGBTIQ+ zajednice ispod jugoslavenskih zastava vodeći politiku tzv. tolerancije i uključivanja.

"To nije samo skup zaštite seksualne manjine, protiv čega nemamo ništa protiv, ali je to sada institucionalizirani aktivizam ljudi koji su istodobno ili političari Možemo ili SDP-a. To više nije isti skup", poručio je.

Naveo je i da se nitko od Možemo ili SDP-a nije ogradio od jugoslavenskih zastava, te da nije normalno da se u Hrvatskoj koja je članica EU, NATO-a, šengena i europodručja ide putem jugoslavenskih zastava s petokrakom.

"To nije politika HDZ-a i mi se tome snažno protivimo", istaknuo je.

Kandidati na listi su u svojim obraćanjima, među inim, pozivali građane da 9. lipnja glasuju za demokršćansku Europu i pozivali na 'promjenu stanara na Pantovčaku'.