U trenutku pisanja ovog \u010dlanka HDZ osvaja 68 mandata, Restart koalicija 43, Domovinski pokret 15 mandata, Most 8. Mo\u017eemo za sad ima 6 mandata, Pametno 2, HNS 1 mandat. Mandat gore, dolje, jasno je - Restart je do\u017eivio - debakl nad debaklima.

POGLEDAJTE VIDEO: Dru\u0161tvene mre\u017ee 'izgorile'

Jo\u0161 tamo kod prvih izlaznih anketa, SDP-ovka Biljana Borzan rekla je da bi na mjestu Davora Bernardi\u0107a podnijela ostavku. To je i najizgledniji scenariji u sljede\u0107im danima.

Dobro, mo\u017eda smo i pretjerano optimisti\u010dni, mo\u017eda se radi o satima.

Razmjere katastrofe koju je SDP do\u017eivio na ovim izborima ipak najbolje odra\u017eava jedna re\u010denica:

Iz SDP-ovog sto\u017eera, Andrija Jarak...

Andrija Jarak s mjesta nesreće, očevid u Restartu još traje...

Reporter Nove TV, najpoznatiji po brojnim izvještavanjima s mjesta raznih nesreća, ovaj put bio je na mjestu teške političke nesreće SDP-a, koji je s Restart koalicijom doživio težak udes na izborima

