Saborska straža - na godišnjem!

Čovjek kojeg su najviše puta iznosili iz Sabora, kako stvari stoje, oprašta se od saborske fotelje. Ivan Pernar rekao je kako je prihvatio odluku birača, a oni ga u Saboru više ne žele gledati

<p>Nije samo <a href="https://www.24sata.hr/news/hdz-71-restart-41-skoro-16-704043" target="_blank"><strong>SDP doživio debakl na izborima</strong></a>, sudeći po izlaznim anketama, a kasnije i prvoj službenoj objavi nepotpunih rezultata parlamentarnih izbora, fijasko je na izborima doživio i <strong>Ivan Pernar, </strong>nekadašnji lider Živog zida, kasnije šef stranke koju je nazvao svojim imenom.</p><h2>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata</h2><p>Odmah po objavi izlaznih anketa, <strong>Pernar </strong>se javio na Facebooku.</p><p>I čini se, oprostio se od saborske fotelje.</p><h2>'Kako stvari stoje, mene više neće biti u Saboru'</h2><p>- Dragi prijatelji, po izlaznim anketama nisam osvojio mandat, ali znam da sam dao sve od sebe. Što tiče volje birača ona je takva kakva je i ako DIP potvrdi rezultate anketa mene u Saboru više neće biti. Predstavljat će vas neki drugi ljudi, kojima je narod više vjerovao. To je vaša odluka i ja ju prihvaćam. Očito stavovi za koje sam se zalagao nisu naišli na dovoljnu podršku i samim time u Saboru više neće biti predstavljani. Što se tiče vas koji ste mi vjerovali svo ovo vrijeme i dali mi podršku na izborima, beskrajno sam vam zahvalan za vašu ljubav, povjerenje i trud. Uvijek sam se trudio dati sve od sebe. Gdje god bio, koji god posao radio znam da nikad nisam izdao načela i uvjerenja iza kojih sam stajao - napisao je Pernar.</p><h2>Debakl Restart koalicije</h2><p>Prema prvim rezultatima DIP-a na malom uzorku, HDZ osvaja 71 mandat, Restart koalicija 45, Domovinski pokret 16 mandata. Most i Možemo osvajaju po 4 mandata. Pametno, Fokus, Stranka s imenom i prezimenom te Reformisti po 1 mandat.</p><p>U Sabor još ulazi i HNS s jednim mandatom.</p><h2>Iza Živog zida je možda najteža godina</h2><p>Iza Živog zida je možda najteža godina, ocijenila je u nedjelju <strong>Vladimira Palfi</strong> iz Živog zida nakon objavljivanja izborne ankete, po kojoj Živi zid nije ušao u Hrvatski sabor.</p><p>''Iako svjesni te činjenice, ušli smo u kampanju pomireni sa situacijom koja nas čeka. Bili smo psihički spremni na sve'', rekla je Palfi koja je dodala da je stranci naštetio razlaz nakon europskih izbora.</p><p>''Međutim, mi smo preko toga prešli i krenuli dalje raditi, ali mediji su to i dalje isticali. Zato smo bili spremni na sve. Što god da se dogodilo nakon rezultata, mi smo spremni'', dodala je.</p><p>Palfi je naglasila da je Živom zidu ''drago što je SDP osvojio toliko malo koliko je osvojio, a tužni što je HDZ osvojio toliko puno koliko je osvojio''.</p><p>Pritom je izrazila nadu da će ljudi sa svakim novim izborima prepoznavati nova lica koja dolaze u politiku kako bi se promijenila garnitura koja je na vlasti.</p><p>Rekla je i da je za njih dobar rezultat kakav god bio jer je pred njima i četiri godine u Europskom parlamentu.</p><p>Uz to, kaže da u Živom zidu rade na dva velika projekta koja će građani upoznati na jesen.</p>