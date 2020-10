Anesteziologinja iz KB Dubrave: 'Dragi narode, stanimo na loptu i poštujte mjere, nosite maske'

Mi smo u skafanderima, radimo invazivne metode, bodemo vene, stavljamo sonde, svjetlost je upaljena dan i noć, znamo imati po tri smrtna ishoda u smjeni od 12 sati, kaže doktorica Bilić

<p><strong>Marija Bilić</strong>, anesteziologinja intenzivistica koja u dvostrukim i trostrukim smjenama radi s najteže oboljelim pacijentima u Covid-bolnici u KB Dubrava poručila je kako su kapaciteti gotovo popunjeni. </p><p>- Radimo u sjenama po 12 sati u skafanderima, a unutra provodimo četiri, no to se često produžuje na pet, šest sati. To je vrlo dinamično vrijeme. Mi doslovno ne stajemo. Potom malo izađemo, odmorimo, a zatim se odmah vraćamo - opisala je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568013/Anesteziologinja-iz-KB-Dubrava-Dragi-narode-stanimo-na-loptu.-Postujte-mjere.html?fbclid=IwAR0eIho9k0bUb7YiZOgM5aUWw_NIjwSbwarhYLWjFs3YWlbTjpxFrCwTbrY" target="_blank">Dnevnik N1 televizije. </a></p><p>- Anesteziolozi su deficitarna struka, mi smo u cijeloj ovoj priči u KB Dubrava liječili paralelno i kirurški dio, i dežuramo s bolesnicima oboljelim od Covida-19 - rekla je. </p><p>Bilić dodaje kako oni pacijenti kojima nedostaje kisika i imaju kronične bolesti trebaju biti smješteni u bolnicama. U KB Dubrava ih je takvih 186. </p><p>- Od njih je 24 u intenzivnoj jedinici. Kod pacijenata koji su na respiratoru se iz minute u minut mijenja stanje i potrebna je pomoć svih struka - rekla je anesteziologinja.</p><p>Naglasila je kako je respirator samo stroj koji ne može funkcionirati bez njihove struke.</p><p>- Mi ih više puta intubiramo i više puta reanimiramo pacijente kako bi ih mogli spojiti na respirator - rekla je.</p><p>Vezano za slučaj u Zaboku, gdje se iz bolnice pacijente pozitivne na Covid-19 šalje kući privatnim, a ne sanitetskim prijevozom, rekla je kako se u KB Dubravi to nije dogodilo nikada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stožer objavio nove, strože mjere</strong> </p><p>- Kod nas se nije nikada dogodilo da pacijente koji su Covid pozitivni otpustimo iz bolnice. Svi pacijenti koji su testirani prije odlaska bili su negativni - rekla je liječnica.</p><p>Komentirala je i poziv Liječničke komore da se umirovljeni liječnici ponovno aktiviraju kako bi pomogli u borbi protiv virusa.</p><p>- Liječnici su uvijek dobrodošli, posebni kardiolozi intenzivisti i anesteziolozi intenzivisti. No oni su rizična skupina, pa je pitanje kako bi se tome trebalo pristupiti, da oni sada ulaze među pacijente - rekla je dr. Bilić.</p><p>Poručila je kako rade dvostruke i trostruke smjene te ulažu nadljudske napore, no da im nije žao. </p><p>- Oni koji ne vjeruju, neka dođu i vide. Ljudi koji su tu nisu uz svoje obitelji, bez bliskosti sa svojim obiteljima oni umiru. Mi smo u skafanderima, radimo invazivne metode, bodemo vene, stavljamo sonde, svjetlost je upaljena dan i noć, znamo imati po tri smrtna ishoda u smjeni od 12 sati. To utječe na psihu - kaže. </p><p>- Dragi narode, stanimo na loptu, mi to možemo. Poštujte mjere, nosite maske, držite se distance i da tako odigramo ovu utakmicu - rekla je anesteziologinja Bilić. </p>