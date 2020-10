- Broj zara\u017eenih u osnovnim \u0161kolama 10 posto je manji nego u srednjim \u0161kolama, a \u0161to se ti\u010de samoizolacije, vi\u0161e u\u010denika za 10-ak posto je u osnovnim \u0161kolama - rekao je.

<p>Hrvatska i dalje održava nastavu u školama, škole ne zatvaramo, funkcioniraju po modelima koji su dogovoreni. Imamo porast učenika koji su izolaciji, trend prati povećanje u populaciji, rekao je ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Broj zaraženih u osnovnim školama 10 posto je manji nego u srednjim školama, a što se tiče samoizolacije, više učenika za 10-ak posto je u osnovnim školama - rekao je.</p><p>U izolaciji je 0,7 posto svih razreda, a 77,8 posto škola radi po modelu A.</p><p>- Za sada ne planiramo mijenjati koncept izvođenja nastave, mislimo da je održiv i dobar. Ukoliko se situacija bude pogoršavala, pratit ćemo mjere Stožera. Ovakav pristup se provodi u još nekim zemljama, čisto zatvaranje škola u svega nekoliko zemalja - rekao je Fuchs i dodao da je to krajnja mjera. </p><p>Po svemu sudeći nemamo horizontalno širenje, a najveći ulazak je izvana, izvan škole ili u obiteljima. Imamo određeni broj nastavnika koji su postali pozitivni u najvećem broju slučajeva izvan škole - rekao je Fuchs uoči sjednice Vlade.</p><h2>Beroš: Uozbiljimo se</h2><p>- Danas se otvara novi dio KB Dubrava, imamo rezervne opcije. To nije dobro, jer se sve veći broj građana razboljeva. Na svima nama je da se solidariziramo i budemo krajnje odgovorni jer možemo sami pobijediti širenje virusa - rekao je ministar<strong> Vili Beroš.</strong></p><p>Dodaje da u Dubravi ostaje dosta kapaciteta, uzimajući u obzir i ekspedicijski kamp. Kaže da tamo u ovom trenutku nisu planirali primati bolesnike. Dodaje i da ostaje treća opcija, a to su Arena i slični kapaciteti u drugim gradovima.</p><p>- Uozbiljimo se, da nam ti dodatni kapaciteti ne budu ni potrebni - rekao je.</p><p>Pacijenti koji nisu zaraženi rasporedit će se po ostalim zagrebačkim bolnicama, rekao je Beroš i dodao da je opcija B da se u sve bolnice primaju COVID pozitivni, no to je odbačeno. </p><p>- Život neće stati, moramo se prilagoditi da svi hitni i oni ne hitni dobiju najbolju moguću skrb - kaže Beroš.</p><p>- Moj primarni zadatak je prilagoditi zdravstveni sustav novonastalim uvjetima i to radimo iz dana u dan - kaže Beroš.</p>