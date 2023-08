Anja Alavanja Viljevac: 'Važno je da djecu u najranijoj dobi naučimo kako brinuti za okoliš'

Iako smo dosad postigli značajan napredak u osvješćivanju važnosti brige za okoliš, još postoji mnogo prostora za poboljšanje. Svaki pojedinac može pridonijeti većoj svijesti i održivijoj budućnosti kroz promjene u svojim navikama, u podržavanju ekoloških inicijativa i u promicanju održivosti u svojoj zajednici. Jedan od načina svakako je konstantna edukacija o ekološkim pitanjima i njihovu utjecaju na globalnoj razini.

Mnogi stručnjaci smatraju da je školovanje mladih generacija o važnosti očuvanja prirode ključno za budući napredak, a na tom tragu svoju djecu odgaja i naša TV voditeljica Anja Alavanja Viljevac.

'Roditelji su važan primjer'

Anja nastoji, što je više moguće, prakticirati, ali i promicati zdrav način života. Tome uči i svoju djecu kojoj već u najranijoj dobi želi usaditi neke osnovne zdrave navike.

- Ne mogu osporiti da je nezdrava hrana uglavnom ukusnija i privlačnija, da je nekad najlakše dan provesti na kauču pred ekranima, i zato je danas 'nametanje' zdravih navika veći izazov nego što je ikada bio. Puno pričam sa svojom djecom o važnosti zdrave prehrane, o štetnosti sunca ljeti, o važnosti kretanja i urednog odlaska na spavanje. Danas postoji i mnoštvo slikovnica kojima tu temu možete približiti i najmlađima, a smatram da su i roditelji važan primjer. Ne ide lako i sigurno neće reći: 'Mama, ja bih radije smoothie umjesto sladoleda', ali što su stariji, vidim da im se 'moje propovijedi' ipak uvlače u svijest, ili bar podsvijest - kaže nam Anja.

Foto: Privatni album

Najdraže su joj, kaže, aktivnosti u prirodi kad se svi kao obitelj odluče otići na neki "zeleni" izlet. No budući da su joj sinovi različite dobi, zbog svojeg dvogodišnjaka još biraju malo lakše staze.

- Često je to sljemenska staza koja vodi od Vrapča do planinarskog doma Glavica. Ali doma smo na Jarunu, koji je ipak zelena oaza Zagreba, pa uz njega šećemo svaki dan. Ali nadam se uskoro obići staze i Žumberka, Gorskoga kotara, stazu sedam slapova, a voljela bih i prije zime u Alpe - dodaje.

'Doma često razgovaramo o ekologiji'

Živimo u vremenima velikih onečišćenja mora, zraka, vode i prirode općenito. Upravo zato, dodaje naša sugovornica, sinove od prvih koraka uči o važnosti recikliranja da bi već kao djeca bili svjesni i naučili kako se razvrstava pojedini otpad.

- Kupujemo sve manje plastike i plastične bočice sveli smo na minimum, a često razgovaramo i o nepotrebnoj konzumerizaciji koja nas tjera da samo kupujemo novo. Dečki nasljeđuju robu i ne libim se primiti robu od malo veće djece mojih prijateljica. Isto tako i ja prosljeđujem njihovu robicu i obuću. Ne kupujemo knjige, posuđujemo ih u knjižnici, ne uzimamo plastične vrećice u dućanu, uvijek nosimo svoju platnenu. Jasno mi je da su sve to sitnice, ali nam je barem tema ekologije na dnevnom redu - opisuje naša sugovornica.

Foto: Privatni album

Mišljenja je i da je briga o važnosti prirode veća u društvima s visokim standardom, ali uz pomoć digitalizacije, smatra Anja, i među mladima se nameće ekologija kao važna tema.

- Korona je bila točka preokreta, tad se pojavio trend boravka u prirodi i vjerujem da su mnogi ostali vjerni novostečenoj navici. Danas je pojam recikliranja i ekologije općenito u udžbenicima prvih razreda, tako da vjerujem da su danas i najmlađi sve osvješteniji. Tome pomažu i ovakve akcije, poput Ekotlona. Uz kretanje zajedno s očuvanjem okoliša šalje se izvrsna poruka, a to je da nema zdravog boravka u prirodi ako tu prirodu istodobno i ne čuvamo! Zato ću se Ekotlonu svakako priključiti sa svojim dečkima - rekla je na kraju Anja Alavanja Viljevac.

Foto: Privatni album

Skandinavski fenomen

U protekle dvije godine, zahvaljujući Ekotlonu, koji organiziraju 24sata i missZDRAVA, džogirajući prirodom, od otpada su očišćene mnoge lokacije u Hrvatskoj, od Zagreba, preko Karlovca, Opatije, do Splita. Ekotlon zajednica neprekidno raste i do sada je okupila više od 900 trkača. Ako se još niste uključili, svakako se prijavite još danas i ne brinite za kondiciju i godine jer se ovom aktivnošću mogu baviti i mladi i stari, pa čak i vaši psi.

Naime, ove godine, u suradnji s Canicross Croatia, klubom za trčanje i planinarenje sa psima, za sve vlasnike pasa organizirana je revijalna humanitarno-ekološka canicross utrka, na kojoj će najbrži ljudsko-pseći par u trčanju i sakupljanju otpada osvojiti bogatu nagradu.

Prihod od prodaje kotizacija za Ekotlon bit će doniran Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb kao doprinos organizaciji putovanja na SP u parataekwondou u Meksiku. Podržite naše parasportaše i učinite nešto dobro za svoje zdravlje, ali i zdravlje planeta, i prijavite se na Ekotlon!

Broj mjesta je ograničen!

Prijaviti se možete do 7. 9. 2023. do 23.59 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika. Imajte na umu da, osim prijavom putem službene Ekotlon stranice, svoje mjesto osiguravate uplatom kotizacije. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Vidimo se na stazi!

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon, Pet centar, BRITA i Stega tisak.