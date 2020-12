Anka Mrak Taritaš pozitivna na korona virus, osjeća se dobro

<p><strong>Anka Mrak Taritaš </strong>objavila je na svom Facebook profilu da je pozitivna na korona virus. 'Dosad su mi govorili da sam pozitivan lik, ali sad imam crno na bijelom', napisala je. </p><p>Čelnica Glasa kaže kako nema značajnih simptoma bolesti i da se osjeća dobro. Poručuje svima da se paze i čuvaju sebe i svoju okolinu, posebno na one najranjivije.</p><p><strong>Njezinu objavu vam prenosimo u cijelosti:</strong></p><p>- Dosad su mi govorili da sam pozitivan lik, ali sad imam crno na bijelom. Danas sam dobila pozitivan nalaz na COVID-19 i u izolaciji sam do kraja idućeg tjedna. Osjećam se dobro i nemam značajnijih simptoma. Čuvajte se svi i pazite i na sve oko sebe, posebno na one najranjivije.</p>