Anka Mrak Taritaš: 'Stanje u pravosuđu iznimno je loše...'

Zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš ocijenila je u srijedu u Saboru lošim stanje u pravosuđu te se založila za donošenje jasnih kriterija ocjenjivanja rada sudaca od kojih, kako je rekla, čak 55 posto smatra da se ne napreduje po kriterijima znanja, sposobnosti i iskustva, nego nekim drugima.

Slušajte suce, s hrvatskim pravosuđem nešto nije u redu, poručila je Mrak Taritaš u okviru rasprave slobodnim govorima.

Upozorila je da je Hrvatska najlošija u Europskoj uniji po broju neriješenih predmeta pa tako imamo više od 10.000 predmeta starijih od 10 godina i među posljednjima je po dostupnosti objavljenih presuda.

Prema njezinima riječima sudski postupci za počinjenje kaznenog djela silovanja prosječno traju 6,5 godina što je dulje nego kazne koje počinitelji dobivaju. Potrebno je nagraditi suce koji dobro rade svoj posao, a kažnjavati nerad i da to ne bude samo diskrecijsko pravo Državnog sudbenog vijeća (DSV)

Miro Bulj (Most) upozorio je na problem blokiranog sinjskog odlagališta otpada, jer se na nj dovozi otpad iz 120 kilometara udaljenog Vrgorca, siromašne općine, upitavši koliko će to koštati i tko će to platiti.

Postavlja se pitanje tko će dati vozila, tehničke uvjete da Vrgorac, siromašni kraj, prevozi 120 km otpad, upitao je Bulj dodavši da je ta odluka štetna za okoliš, a i ekonomski.

Ustvrdio je da nam prijeti napuljski scenarij te zatražio od ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da povuče, kako je rekao, suludo rješenje te da se otpadom gospodari kao i u drugim zemljama.

Boris Milošević (SDSS) rekao je, navodeći primjere, kako je javnost već navikla na povike nesnošljivosti i ispisane parole usmjerene protiv pripadnika manjinske srpske nacionalne zajednice pa na njih više i ne reagira, što smatra opasnim.

Najvažnije je da se ne smijemo naviknuti na govor mržnje, ne smijemo se naviknuti kao da je to nešto normalno, nešto svakodnevno, ne smijemo biti indiferentni.

Posebno se osvrnuo na, kako je rekao, grozan grafit u Zadru "Zakolji Srbina, izvadi mu organe jer su u kvartu mačke gladne“. "Ogavni grafiti u Zadru i na zadarskim ulicama nisu novost i nažalost nisu rijetkost. Ovo je posebno ogavan", ocijenio je.

- Ono što je uznemirujuće u konkretnom slučaju je da komunalna redarska služba za grafit nije saznala od građana već iz medija, smatra Milošević.

- Netko iz komunalnog društva medijima je izjavio da građani inače prijavljuju takve stvari, ali da im se zbog ovog grafita nije nitko javio. To je posljedica činjenice da se građani naviknu, to je posljedica činjenice da građani ne reagiraju, više ne obraćaju pažnju na 'Ubij Srbina' ili slične grafite, oguglali su, rekao je Milošević.

