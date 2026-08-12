ANKARA Iranci htjeli ubiti Trumpa raketama zemlja-zrak. Znali su na kojem katu se nalazi

Donald Trump je NATO summit u Ankari 8. srpnja napustio manjim vojnim zrakoplovom, nakon što su američke obavještajne službe dobile informacije o mogućoj prijetnji iz Irana, piše New York Times.

Do aviona je prebačen kamionom za prijevoz hrane, a osoblje i novinari su Tursku napustili službenim Air Force One avionom kojeg koristi.

- Željeli su da idem drugim letom, drugim avionom... Radim ono što kažu. Pretpostavljam da je postojala prijetnja. Nisam previše pitao. Dobivam puno prijetnji za koje ne znate. Svaki značajan predsjednik ih dobiva - rekao je Trump u utorak.

Prema informacijama dvojice američkih dužnosnika upoznatih sa slučajem, američke obavještajne službe tijekom Trumpova boravka u Ankari dobile su više različitih informacija koje su upućivale na mogući napad.

Jedna od njih odnosila se na konkretnu prijetnju raketom zemlja–zrak usmjerenom prema Air Force Oneu, odnosno bilo kojem zrakoplovu u kojem bi se predsjednik nalazio.

Obavještajci su također doznali da je netko u blizini mjesta održavanja NATO-ova summita viđen s prijenosnim raketnim sustavom koji se može ispaliti s ramena. Prema dvojici američkih dužnosnika, Iranci su znali gdje se Trump nalazi, znali su čak i na kojem se katu zgrade nalazi predsjednik.