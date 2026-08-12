Drama u Velebitskom kanalu: Nakon Portugalke pronašli još jednog nestalog, živi su!

NESTALO ČETVERO MLADIH

Velika potraga za četvero mladih državljana Portugala pokrenuta je u srijedu ujutro nakon što su nestali na području Velebitskog kanala. U potragu su uključene brojne službe, a akciju otežavaju izrazito loši vremenski uvjeti i orkanska bura, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) dojavu o nestanku zaprimila je u 4.41 sati od poznanice nestalih. Prema njezinim informacijama, četvero prijatelja krenulo je iz kampa sjeverno od Senja prema Senju malim rekreativnim čamcem na napuhavanje, dugim oko metar i pol. Nakon toga im se izgubio svaki trag.

Na području Velebitskog kanala od utorka vladaju vrlo nepovoljni vremenski uvjeti. Puše jaka bura, a valovi dosežu visinu do tri metra.

Odmah nakon dojave pokrenuta je koordinirana akcija traganja i spašavanja u kojoj sudjeluju MRCC Rijeka, Lučka kapetanija Senj, Lučka kapetanija Rijeka i Ispostava lučke kapetanije Novi Vinodolski.

Potraga je zasad rezultirala pronalaskom napuštenog plutajućeg objekta u blizini obale otoka Krka. Prema opisu, riječ je o čamcu koji odgovara onome kojim su se koristili nestali Portugalci.

Zbog iznimno loših uvjeta dio spasilačkih jedinica morao se povući u zavjetrinu. Na pojedinim područjima puše orkanska bura s udarima od oko 60 čvorova, odnosno više od 110 kilometara na sat, dok valovi prelaze dva metra.

MRCC Rijeka zatražio je uključivanje raspoloživih plovila PPAP-a Rijeka čim vremenski uvjeti to dopuste.

U potragu će se uključiti i zrakoplov Obalne straže Republike Hrvatske tipa Pilatus PC-9, kojim će se pretraživati šire područje Velebitskog kanala.

U akciju su uključeni i policijski službenici Policijske postaje Crikvenica, koji obilaze kopneni dio područja i prikupljaju informacije o nestalim osobama.

Potraga za četvero Portugalaca i dalje traje, a službe prate razvoj vremenskih uvjeta kako bi mogle nastaviti potragu na moru.