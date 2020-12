Biste li prijavili svoje susjede?

Vlada je najavila kazne za prekršitelje mjera koje je donio Stožer. Jedna od mjera je zabrana privatnih zabava za više od 10 ljudi. No policija će postupati samo po dojavi građana

<p>Vlada je objavila da uvodi novčane kazne za prekršitelje mjera koje je uveo Stožer u vrijeme pandemije korona virusa. Kazne su od 500 kuna za nenošenje maske pa do 10.000 za privatne zabave na kojima je više od 10 ljudi.</p><p><strong>Pogledajte video: Kazne za prekršitelje mjera</strong></p><h2>ANKETA</h2><p>Za vlasnika privatnog posjeda na kojem bude više od 10 ljudi propisana je kazna od pet do 10 tisuća kuna. Kazne tek treba izglasati Sabor. No policija neće postupati samoinicijativno, već po dojavama građana.</p><p>Vili Beroš rekao je kako se nada da će građani prijaviti takva okupljanja.</p><p>Biste li vi?</p>