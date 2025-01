ANKETA Eksplodirao vatromet među mladima u Poreču! Ubijen je i mačak. Jeste li za zabranu?

Tijekom dočeka Nove godine, 'pucalo' se na sve strane po Hrvatskoj. Mladi se nisu libili nabaviti svakakva čuda pirotehnike, a također i isprobati onu iz kućne radinosti. Javljali su nam se ogorčeni čitatelji.

- Prijavila bih pucanje petarda. Čulo se kao atomska bomba, moja kći se prepala i nije mogla jesti. To se dogodilo u Poreču tijekom Nove godine - javila nam je čitateljica. Na videu se vidi skupina mladića kako se nekontrolirano 'igra', kao da ih nije briga za posljedice...

Pokretanje videa... 00:19 Petarde u Poreču | Video: Čitatelj 24sata

U utorak, 1. siječnja, u ulici Ferde Hefelea u Sisku, nepoznati počinitelj je koristeći pirotehničko sredstvo, ozlijedio mačka 70-godišnje vlasnice koji je od posljedica ozljeda naknadno preminuo, javila je Policijska uprava sisačko-moslavačka. Od oštećene je zbog kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja zaprimljena kaznena prijava.

Prijatelji životinja upoziravaju na posljedice upotrebe pirotehnike te traže još veća ograničenja njene upotrebe. Ne vide razlog zbog kojeg bi pirotehnika bila dozvoljena od 27. do 30. prosinca, kad se ništa ne slavi.

'Peticijom tražimo od MUP-a potpunu zabranu uporabe svih bučnih pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 te da se korištenje dopuštene pirotehnike ograniči na razdoblje od 23 sata 31. prosinca do 1 sat 1. siječnja. Najnovije javne ankete potvrđuju da potpunu zabranu pirotehnike podržava 83 posto građana! Ljudima je dosta bombardiranja pirotehnikom kao da smo usred najžešćeg ratnog sukoba, a teror traje cijeli prosinac, i u dane kada se ništa ne slavi', upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Pojašnjava da je već od 27. prosinca, dakle, tijekom običnih radnih dana, dopušteno korištenje pirotehnike kategorija F2 i F3, osim potpuno zabranjenih petardi.

'Apsurdno je što činite prekršaj protiv javnog reda i mira ako ispalite primjerice zračnu bombu u bilo koje doba godine, no ako to radite 27., 28., 29. ili 30. prosinca, tad policija neće reagirati, čak ni ako netko baca pirotehniku u tri ujutro i očito remeti javni red i mir svojih sugrađana. To je besmislica i zato je nužno strogo zakonsko ograničenje, odnosno zabrana!', napominje Klopotan Kačavenda.

