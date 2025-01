Pirotehnika bez kontrole. 10 je teže ozlijeđenih. Sociolog kaže: 'Postali smo sebično društvo...'

Sve ove dane kod nas je u krugu oko škole vladalo opsadno stanje, to su prave detonacije koje uznemiruju ljude, životinje, sve. Supruga i ja smo u šetnji u srijedu navečer naletjeli na grupu djece, ne može im biti više od deset, dvanaest godina, imali su punu kutiju pirotehnike, u kojoj je bio i butan sprej te nož. Počeli smo s njima raspravljati što to rade, ali policiju nismo zvali jer su se otrgnuli i pobjegli, uspjeli smo im uzeti kutiju s pirotehnikom, ispričao je za 24 sata Zagrepčanin.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:32 Uništavanje škole u Folnegovićevom naselju | Video: čitatelj/24sata

Stanuje u blizini "Kvatrića" i kaže kako su unatrag mjesec dana često policiji prijavljivali detonacije, no bez nekog efekta - policija dođe, napravi krug oko škole, i ode.

- Na svim je školskim igralištima tako, nismo izuzetak, i to više nema nikakvog smisla, kaže Zagrepčanin, s kojim će se, nema sumnje, složiti brojni drugi Zagrepčani, ali i Splićani, Riječani, svi. Upotreba dozvoljene i nedozvoljene pirotehnike se otela kontroli, djeci butan navodno služi da ga vežu uz neko pirotehničko sredstvo pa eksplozija bude jača. Opasnost prijeti svima, a najviše djeci koja to rade.

Četrdeset prekršajnih prijava protiv roditelja

Kako stoji u odgovoru MUP-a za 24sata, od 13. prosinca do danas su pronašli ili oduzeli više od 100.000 komada različitih pirotehničkih sredstava. "Ilegalna pirotehnika je ove godine pronađena u poslovnim prostorima privatnih tvrtki, u privatnim stanovima i kućama, tržnicama te na graničnim prijelazima s BiH. Oduzeta je i maloljetnim osobama u većim gradovima, na različitim mjestima", napominje MUP. Podneseno je preko 40 optužnih prijedloga protiv roditelja djece mlađe od 14 godina koja su koristila pirotehniku i određeni broj optužnih prijedloga prema djeci starijoj od 14, ali mlađoj od 18 godina. MUP apelira na roditelje na povećani nadzor nad djecom i veću odgovornost samih roditelja, jer je utvrđeno da su nekima pirotehniku kupovali i sami roditelji ili su djeci davali novac za pirotehniku.

Tijekom novogodišnje noći odnosno tijekom 31. prosinca i 1. siječnja ozlijeđeno je 14 osoba. Od 13. prosinca do danas ozlijeđenih je ukupno 25, od kojih deset teško, a 15 lakše.

Na pitanje nije li sve otišlo predaleko, MUP odgovara kako se, "prateći statističke pokazatelje i relativno mali vremenski period primjene izmjena i dopuna zakona, zasad nije došlo do zaključka o potrebi za izmjenama i dopunama zakona već da ga je potrebno dosljedno primjenjivati i pridržavati se važećih zakonskih odredbi te uložiti maksimalni trud na zaštiti najranjivijih i najosjetljivijih članova društva, djece i maloljetnika, kako ne bi dolazili u dodir s pirotehničkim sredstvima, a u tom je smislu bitna njihova edukacija".

Zagreb: Razbijena stakla na Osnovnoj školi pl. Matačića | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dva teško ozlijeđena dječaka u Splitu

Od Silvestrova 1. siječnja na području Splitsko- dalmatinske županije od pirotehničkih sredstava ozlijeđeno je devet osoba, od kojih petero maloljetnika - dvoje djece je teško ozlijeđeno. U pitanju su dječaci od 9 i 13 godina iz Kaštela, nasreću su obojica izvan životne opasnosti. Osim toga, policija je 30. prosinca na dječjem igralištu na području Splita uočila dijete koje je koristilo pirotehniku, mlađe od 14 godina. Imalo je uz sebe još jedanaest pirotehničkih sredstava. Dolaskom u stan djeteta roditelj je policiji predao još 506 različitih pirotehničkih sredstava, sankcioniran je.

Zagrebačka policija je pak 1. siječnja uhitila 26-godišnjaka u Dubravi zbog posjedovanja nezakonite pirotehnike - u kući i na poslu su mu pronašli 5.635 komada petardi i 21 paket vatrometa, odnosno ukupno 61,5 kilograma pirotehnike u nezakonitom posjedu. Izrečena mu je odmah sudska kazna od tri tisuće eura.

- S obzirom na to da pirotehnika nije bezazlena, i da ta opasnost poprima sve veće razmjere pa imamo na desetke ozlijeđenih, sve to treba zabraniti. Nikakvo se slavlje ne može opravdati takvim detonacijama. Istina jest da se pirotehnika smije koristiti ograničenije nego prije, ali nikakvo ublažavanje nema smisla, samo potpuna zabrana. U Splitu su teško ozlijeđena dva dječaka, građani stalno negoduju, pitanje je kad će se dogoditi još i veća tragedija - kaže za 24sata Dino Kozlevac, stručnjak za sigurnost i načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, ujedno dugogodišnji vatrogasni zapovjednik.

Naša se djeca s autizmom tresu dok vani "gruva"

Dvije mame djece s autizmom ispričale su nam kakve noćne more njihova djeca imaju od buke pirotehnike. Poznato je da su osobe s autizmom izuzetno osjetljive na buku.

- Moj je Leonard kao mali bio prestravljen od pucanja i eksplozija vani, a nisam mu mogla objasniti o čemu se radi, i da za njega u stanu opasnosti nema. Sad razumije da nije u opasnosti, ali ne želi izlaziti iz kuće niti želi da itko od nas ostalih ukućana izlazi. Kad je kćer jučer izašla na balkon gledati vatromet, njega je ulovila panika i nije se smirio dok ona nije ušla natrag unutra, kaže nam Valentina Vinter Putar, majka dječaka s autizmom. Kako on ima i epilepsiju, koju potaknuti može i jako uzbuđenje, majka se s razlogom plaši svake eksplozije vani. "Ne vidim nikakav smisao upotrebe pirotehnike, koja većini djece s poteškoćama može uzrokovati probleme. Ne razumijem zašto se radi nečije zabave tolerira toliki nedostatak empatije prema osjetljivim kategorijama, ogorčena je majka.

Majka drugog autističnog dječaka, Suzana Rešetar, kaže kako, kad vani "gruva", svom Ivanu mora začepiti i uši, i s njim se prekriti pokrivačima preko glave.

- On se trese cijelim tijelom dok to traje. Autistične osobe su hipersenzitivne na buku, posebno ako je nagla, jaka. Osjetljivi su do te mjere, da im izaziva fizičku bol, kaže Suzana.

Kazna iznosi od 660 do 1990 eura

Upotreba petardi zabranjena je godinama, no ne i brojna druga pirotehnička sredstva. Tako je upotreba sredstava iz kategorije F1 starijima od 14 godina dozvoljena cijele godine - riječ je o sredstvima s manjim količinama eksplozivne tvari. Pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije u sebi sadrže znatnije količine eksploziva te ih je u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja dozvoljeno prodavati isključivo osobama starijim od 18 godina, osim petardi i redenika, koji su zabranjeni. Kategoriju F2 i F3 mogu upotrebljavati samo stariji od 18, i to isključivo od 27. prosinca do 1. siječnja. Lani je zbog nestručne upotrebe pirotehnike ozlijeđeno 19 osoba, od kojih tri teško, među njima i 13-godišnjak. Ozljede variraju od manjih opeklina prstiju i šake pa sve do vrlo ozbiljnih, poput amputacije dijela ekstremiteta, ozljeda oka, uha, šake i lica.

Kaznom od 660 do 1.990 eura kažnjava se fizička osoba mlađa od 18 godina, koja koristi F2 i F3 pirotehniku, ili je starija od 18, a koristi ih od 2. siječnja do 26. prosinca. Kaznu od 130 do 390 eura platiti mora zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14, koje je koristilo pirotehniku.

Udruga Prijatelji životinja smatra da pirotehniku treba ograničiti samo na 31. prosinca i prve sate Nove godine, odnosno da dozvola njenog korištenja i od 27. do 30. prosinca nema smisla budući da se tad ništa niti ne slavi. Pojašnjavaju da su ptice i druge divlje životinje zbog kontinuirane buke sve iscrpljenije i zato lako stradaju. "Velik broj životinja od straha prestane jesti i obavljati nuždu te se panično pokušavaju negdje sakriti. Danima im se nakupljaju strah i stres", naglašavaju.

Sociolog: "Živimo u bezobzirnom i sebičnom društvu"

Zagreb: Sociolog Ivan Perkov | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sociologa doc.dr.sc. Ivana Perkova pitali smo što takav oblik "zabave" uopće znači, i zašto ga, s obzirom na posljedice, kao društvo toleriramo.

- Pucanje iz vatrenog oružja te detoniranje raznovrsnih pirotehničkih sredstava povezano je s tradicijskim običajima koji su postojali stoljećima. Pucanjem iz puške zajednici su se 'dojavljivale' dobre vijesti, recimo o rođenju djeteta, osobito muškog, tjeralo se zloduhe i slično. Činjenica da su neki običaji dio naše povijesti ne znači, međutim, da su svi oni vrijedni čuvanja i poštovanja. Danas, kad smo svjesni svih rizika i štetnih posljedica ovakvog djelovanja, trebalo bi ove običaje naprosto napustiti i ostaviti u zagrljaju prošlosti i etnologa, kaže sociolog.

- Osim povijesne dimenzije, dodatna društveno relevantna okolnost u Hrvatskoj jest relativno nedavan rat koji je ostavio svoje tragove jer su stvarani militaristički kultovi oružja i pucanja svih vrsta, naglašava. Kako dodaje, još je jedno hrvatsko društveno obilježje jako izraženo u ovoj, ali i u mnogim drugim situacijama - tolerancija na bezakonje.

- Svjedoci smo da se i zabranjene naprave vrlo lako nabavljaju, a šećući gradovima ovih dana, vidimo i brojne skupine maloljetnika kako ih neometeno sveudilj koriste. Drugim riječima, ne poštujemo vlastite propise, a to je, dakako, propust države, odnosno njenoga represivnog aparata, kaže dr. Perkov.

Na individualnoj se razini može govoriti o ispaljivanju pirotehnike kao o svjesnom preuzimanju rizika u potrazi za uzbuđenjem no to vrijedi samo za odrasle osobe, pojašnjava.

- Djeca, koja bivaju najviše pogođena štetama uzrokovanima pirotehnikom, nemaju dovoljno znanja i svijesti da bi znali u kakav se rizik upuštaju i koliko trajne i teške posljedice mogu biti. Tu je ključna uloga obitelji i škola. Roditelji koji svjesno dopuštaju djeci korištenje opasnih naprava dio su problema o kojem govorimo i tu je riječ ili o neznanju ili o nemaru. S druge pak strane, škole i preventivni programi u njima postoje da bi popravili obiteljske i roditeljske propuste, ali očito ni oni nisu u toj misiji (dovoljno) uspješni, kaže sociolog. Kako dodaje za kraj, količina pirotehnike ispaljena ovih dana "svjedoči o potpunom nemaru za ranjive društvene skupine koje doživljavaju visok stres te za životinje koje sve ovo često košta i života". Ali to je već šira priča o bezobraznoj i bezobzirnoj sebičnosti suvremenog individualiziranog društva, zaključuje.