Nakon konačnog spajanja Pelješkog mosta na društvenim mrežama pokrenula se rasprava oko toga kako bi se most trebao zvati.

Prijedlozi su svakakvi, a mišljenja su podijeljena. Neki smatraju da bi se most jednostavno trebao zvati Pelješki most, dok neki predlažu Olivera Dragojevića, Nikolu Teslu, a dio ljudi se odlučio i našaliti s imenima i prijedlozima. Neki predlažu Mao Ce-Tunga jer su most gradili Kinezi dok drugi spominju bivšeg premijera Ivu Sanadera jer je tri puta otvarao radove na mostu.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predlaže da most nosi ime po Faustu Vrančiću, ali građani na jugu nisu baš oduševljeni time. Mnogi kažu da ne znaju ni tko je on bio, a drugi žele nekoga iz novije hrvatske povijesti.

A što vi mislite kako bi se trebao zvati Pelješki most? Odgovorite u anketi.