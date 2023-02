ANKETA Što mislite o zabrani rada nedjeljom? DA ili NE?

Imamo konačni prijedlog Zakona o trgovini, šaljemo ga na drugo čitanje u Sabor. Ministar Filipović će predstaviti detalje. Vjerujemo da će to pridonijeti kvalitetnom funkcioniranju svih. Željeli smo to napraviti da to bude održivo i kvalitetno i konzultirani su svi zainteresirani - rekao je Plenković na početku sjednice Vlade.

Vlada se odlučila skroz zabraniti rad pekarnica nedjeljom i blagdanima. U prvoj verziji koja je prošla saborsku raspravu, specijaliziranim trgovinama kruha i pekarskih proizvoda bilo je dopušteno nedjeljom i blagdanima raditi od sedam do 13 sati, a sada je ta iznimka maknuta iz konačnog prijedloga zakona, pa će i pekarnice u pravilu biti zatvorene nedjeljom. Odnosno, moći će raditi kao i druge trgovine 16 nedjelja u godini po svom izboru.

Zakon će na snagu stupiti tek prvi srpnja, a sve dosadašnje radne nedjelje trgovaca neće se uračunavati u ovih 16 dopuštenih radnih nedjelja.

Radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje.

