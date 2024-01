ANKETA Smatrate li da sucima treba podići plaće za 700 eura?

Plaće sudaca moraju biti više. One moraju biti visoke iz perspektive onih koji imaju minimalne, poručuje predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić govoreći o bijelom štrajku sudaca.

Njegova plaća, kako je naveo u imovinskoj kartici prošle godine, a koju će suci do idućeg mjeseca morati ažurirati za prethodnu godinu, iznosi od 5700 do 5850 eura bruto. To je bez povećanja za koje su se suci izborili u ranijem štrajku za oko 500 eura. Sada traže povećanje koeficijenata i rast plaća za 1100 eura neto, kao i materijalna prava u vidu regresa, božićnica... Željko Horvatović, predsjednik Visokog kaznenog suda, plaća je bez ovog povećanja iznosila od 4650 do 4800 eura bruto. Ista je čelniku Visokog trgovačkog suda Ivici Omaziću, a nešto mala manja - od 4500 do 4650 - bila je Dragi Klasniću, šefu Visokog prekršajnog suda te Ingi Vezmar Barlek, predsjednici Visokog upravnog suda.

Čelnica zagrebačkog Općinskog suda Petra Kušević Fraculj zarađuje od 3450 do 3600 eura bruto. U tim ciframa se kreću i plaće čelnika ostalih općinskih sudova. Najmanju plaću među čelnicima zagrebačkih sudova ima Meri Dominis Herman, koja vodi Upravni sud, a koja je iznosila od 3000 do 3150 eura bruto. Čelnicima Županijskih sudova plaća se kreće, više manje, do 4000 eura bruto. Iz Udruge sudaca proljetos su objavili kako osnovna neto plaća suca početnika na Općinskom sudu iznosi 1522 eura, na Županijskom 1926, a na Vrhovnom sudu 2675 eura. Najveću plaću ima šefica DORH-a Zlata Hrvoj Šipek. Iznosila je od 6750 do 6900 eura bruto, dok se općinskim i državnim odvjetnicima kreće od 3000 do 4000.