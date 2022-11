ANKETA Trebaju li učenici za vrijeme utakmica Hrvatske biti oslobođeni nastave u školama?

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je kako će se u školama moći gledati utakmice sa Svjetskom prvenstva, ako je većina za to, i pod uvjetom da se propušteno školsko gradivo nadoknadi.

Njegova izjava izazvala je brojne reakcije, a reagirala je i bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak koja je poručila da je u nevjerici pročitala tu vijest te kako smatra da se ministar nespretno izrazio ili da je izvađeno iz konteksta.

- Da bi se to ostvarilo, to bi trebalo biti unaprijed predviđeno u školskom kurikulumu jer za Prvenstvo se odavno znalo. Trebala bi biti predviđena i nadoknada propuštenih sati. Uz sve to i roditelji bi se trebali s time složiti, a uvjerena sam da mnogi roditelji misle kako je takvo što neprimjereno - rekla je bivša ministrica.

Što vi mislite?

