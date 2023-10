ANKETA U Puli žele zabraniti toples i alkohol na plažama

U Puli je u javnom savjetovanju prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru prema kojem bi na plažama i ostalim dijelovima pomorskog dobra bilo zabranjeno konzumirati alkohol. Izuzeća su kod kafića i restorana koji te površine, temeljem odobrenja nadležnog tijela, kriste za pružanje ugostiteljskih usluga. Ako prođe taj prijedlog, na plažu u Puli više nećete moći sjesti i popiti pivo.

No to nije sve. U istom prijedlogu je i dio o odijevnim kombinacijama na plaži pa tako piše da je zabranjeno kretati se bez kupaćeg kostima ili dijela kupaćeg, osim ako se radi o nudističkoj plaži. Kazne za to su od 600 do 1300 eura.

Prijedlog odluke izazvao je žestoke reakcije. Dok neki smatraju kako je to nedopustivo upirući prst u konzervativnu vlast i gradonačelnik Filipa Zoričića, koji je do ne tako davno zabranjivao cajke u tom gradu jer taj izričaj, kako tvrdi, ne pripada tom podneblju i mentalitetu, drugi smatraju da reda na plažama i pomorskom dobru mora biti.

Što vi kažete?