Ankica Lepej: 'Ganjali su me baš kao na Divljem zapadu...'

Svašta se dogodilo u ovih dvadeset godina, baš svašta. No pamtim samo lijepe dane, a i danas bih učinila isto, rekla nam je Ankica Lepej (70).

Kao bankovnoj službenici u rukama joj se našao papir iz kojeg je bilo vidljivo da Franjo Tuđman u imovinskoj kartici nije prijavio 210.000 njemačkih maraka i 15.740 američkih dolara svoje supruge koje je oročila. Bila je godina 1998., a suprug Slavko dobio je otkaz 1991. jer je prijavio kriminal u Tiskari Zagreb. To ih nije pokolebalo.

- Sloboda znači i odgovornost, a to je od nas bilo odgovorno. Pa lagao je predsjednik države, a on bi trebao biti uzor, pogotovo za takve stvari - priča Lepej. Ponos i zadovoljstvo zbog moralnog čina ubrzo je zamijenila strepnja. Na Dnevniku je vidjela objavu na kojoj se nudi milijun kuna za informacije o tome tko je otkrio račun Tuđmanovih.

- Bila nam je to najteža noć u životu. Izgledala je ta tjeralica kao da smo na Divljem zapadu. Bojali smo se zbog djece. Sutra navečer s odvjetnicom Alaburić odlazimo u Zagrebačku banku te sam se prijavila da sam ja dala podatke o Tuđmanovim računima. Nisam uzela ponuđenu nagradu od milijun kuna. Nakon dolaska u stan uskoro je došla policija i odvela me u policijsku postaju. Za mnom je došao i muž, kojeg su isto pritvorili zbog ispitivanja. Odvjetnica Alaburić također je došla i bila uz mene u nastavku ispitivanja. Dobila sam momentalni otkaz, optužnica protiv mene je prekinuta, zbog bojazni što bi se još otkrilo pri suđenju - rekla je.

Ne sviđa joj se u kojem smjeru danas ide Hrvatska.

- Pa taj HDZ, pa to je banda, uz takvu stranku ne trebaju nam neprijatelji. Onda Crkva u školama... Ne valja to, a žao mi je što narod kao da sve to prihvaća. Političari to vole, javnost koja se ne buni - rekla je.

Danas ima troje unučadi, no pred njom je opet borba. Prošla je već 46 kemoterapija, pobijedila jedan rak, sad ima rak pluća.

- Jedne sam se beštije već riješila, tako ću se riješiti i ove. Gledam uvijek samo pozitivno, neću se žaliti - rekla je Lepej.