U posebnoj studijskoj emisiji oko ruske invazije na Ukrajinu novinarka 24sata Snježana Krnetić ugostila je potpredsjednika Odbora za obranu i bivšeg savjetnika Kolinde Grabar-Kitarović, HDZ-ova Antu Deura. Analizirali su aktualnu situaciju, uzroke konflikta, vojne snage s obiju strana, ali i mirovne pregovore kao i prijetnje nuklearnim oružjem.

POGLEDAJTE VIDEO: UŽIVO O RATU UKRAJINA RUSIJA

- Hrvatska je članica NATO-a i ponašamo se u skladu s tim. Međutim, prije svega, mi kao narod duboko suosjećamo s Ukrajincima. Naš narod je to prolazio - rekao je za početak Deur.

Hrvatska je dogovorila i poslati humanitarnu i vojnu pomoć, dok je Putin zaprijetio posljedicama svima koji to naprave...Novinarku Krnetić zanimalo je mišljenje Deura o tome...

- Začuđuje me ovo što su Putin i Rusija napravili. To je prestrašno. Gledamo scene i ne možemo vjerovati. Uvijek možete blefirati dok ne uđete u rat. Članice EU-a i NATO-a su ujedinjenje u pomoći Ukrajini da ostane samostalna država unutar EU - govori Deur.

Sankcijama se pridružila i tradicionalna neutralna Švicarska.

- Nijedan lider koji je ostao sam protiv svih nije uspio. Svijet se ujedinio. Putin će uspjeti samo u tome da napravi puno boli i patnje. Ubojstva mladih ljudi i civila se ne mogu vratiti. Ne možete osvojiti narod, to nije nikome uspjelo, neće ni Putinu - pojasnio je Deur.

Krnetić je zanimala i usporedba današnje situacije s onom na početku Domovinskog rata.

- Nažalost imamo iskustva u tome. Danas kad gledamo scene iz Ukrajine, sigurno nas to podsjeća na ta teška vremena. To je slična situacija, sami vidimo vapaje predsjednika Ukrajine za pomoći.. Mi smo to proživjeli od Srbije. Ljubav, snagu i hrabrost s kojom smo branili Vukovar ne može ništa pobijediti. Vojno smo većinom bili neuki. U globalu smo imali samo veliku želju. I to vidim u Kijevu da postoji i Rusija mora računati da se Ukrajina neće predati - govori Deur, koji s nepunih 20 godina sudjelovao u obrani Vukovara, a kasnije i u drugim brojnim vojnima akcijama.

Na YouTube kanalu 24sata, našoj Facebook stranici i portalu 24sata.hr iz dana u dan donosimo vam cjelodnevni program posvećen ratu u Ukrajini.