Ante Sanader ponizio kolegicu pa se oglasio: 'Moj komentar se izvlači iz konteksta. Žao mi je'

Nakon što je na predstavljanju HDZ-ove liste kandidata za IX. izbornu jedinicu u Zadru u utorak Ante Sanader, treći na listi, izjavio da je mladu kolegicu Nikolinu Baradić cijelo vrijeme u Saboru nagovarao da se mora udati jer drugi mandat Sabora ne dolazi besplatno, oglasio se putem svog Facebook profila.

- Nažalost, vidim da je moja izjava prigodom stranačkog skupa u Zadru potpuno krivo prenesena u medijima. U svom govoru osvrnuo sam se prvenstveno na demografiju kao ključno pitanje hrvatske budućnosti, oko čega smo svi suglasni. Svi prisutni u dvorani mogu potvrditi da moj komentar, koji se izvlači sad izvan konteksta u medijskom prostoru, nije imao nikakvu lošu namjeru prema bilo kojoj ženi, a kamoli prema kolegici Nikolini Baradić, koju iznimno cijenim i s kojom sam ostvario izvrsnu suradnju u protekle četiri godine u Hrvatskom saboru. Žao mi je da je tako ispalo te se ispričavam ako je netko to shvatio na pogrešan način - napisao je Sanader.

U spornoj izjavi rekao je kako je jedan od najvažnijih prioriteta koji je HDZ stavio u svoj program poticanje nataliteta.

- Nas pet ima 18 djece. To je 3,6 djeteta u prosjeku. Prosjek nam dižu ova dvojica koji imaju po pet djece. To je poruka koju smo željeli poslati kao moderni HDZ, da se mi držimo svoje tradicije i svojih kršćanskih vrijednosti. Samo ovaj ima pet sinova, ovi pet kćeri pa nisu stali i ne smiju stati, ovi moraju dobiti kćer, a ovi sina. To sve govorim radi mlade kolegice Nikoline koju sam cijelo vrijeme u Saboru nagovarao da se mora udati jer drugi mandat Sabora ne dolazi besplatno - rekao je.