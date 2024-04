Ante Sanader ponizio kolegicu: Nagovarao sam je da se uda, drugi mandat nije besplatan

U Zadru je u utorak HDZ predstavio listu kandidata za IX. izbornu jedinicu koju predvodi ministar pravosuđa Ivan Malenica. Inače, nisu ispunili žensku kvotu jer od šest žena koliko su po zakonu trebali imati na listi, s koalicijskim partnerima imaju samo dvije: Branku Juričev Martinčev i Nikolinu Baradić.

Jučer je na predstavljanju to dodatno istaknuo Ante Sanader, treći na listi za IX. izbornu jedinicu, piše Zadarski.hr.

- Nas pet ima 18 djece. To je 3,6 djeteta u prosjeku. Prosjek nam dižu ova dvojica koji imaju po pet djece. To je poruka koju smo željeli poslati kao moderni HDZ, da se mi držimo svoje tradicije i svojih kršćanskih vrijednosti. Samo ovaj ima pet sinova, ovi pet kćeri pa nisu stali i ne smiju stati, ovi moraju dobiti kćer, a ovi sina. To sve govorim radi mlade kolegice Nikoline koju sam cijelo vrijeme u Saboru nagovarao da se mora udati jer drugi mandat Sabora ne dolazi besplatno - rekao je Sanader.

Zatim je nastavio u istom tonu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ljudi moji zalud vam svi projekti ako djece ne bude, promislite koliko će Hrvata biti za sto godina. Ja po Zagrebu vidim kako žene vode samo pasiće, vrlo malo njih vodi djecu, tako da mislim da je to jedan od najvažnijih prioriteta koji je HDZ stavio u svoj program - zaključio je političar.