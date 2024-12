Ante Sanader urlao na Bauka i Grmoju zbog glasanja u Saboru: 'Vi niste uopće ozbiljna stranka'

HDZ-ov Ante Sanader, SDP-ov Arsen Bauk, Ivana Mujkić iz Domovinskog pokreta (DP) i Mostov Nikola Grmoja u HRT-ovoj radijskoj emisiji “Poligraf” razgovarali su o glasovanju o ustavnim sucima u Saboru i zahtjevu oporbe za smjenom Vlade i premijera Andreja Plenkovića.

SDP traži da se izbor ustavnih sudaca razdvoji od glasovanja o opozivu premijera, no kako im vladajući nisu dali odgovor hoće li udovoljiti tom zahtjevu ili ne.

- Ako će SDP dovoditi ovo pitanje, s nekakvim smicalicama, onda to pokazuje najbolje njihovu odgovornost i ozbiljnost. Ovo je odgovoran trenutak. Nešto što nije bilo uopće predmet nikakvih razgovora, dapače, ja mislim da SDP što prije želi smijeniti premijera, da je to njihov smisao i cilj ove točke koje su stavili na dnevni red, da oni sad kažu ne, nemojte smjenjivati premijera, on je ipak dobar, nećemo ga smjenjivati, dajte vi, nećemo mi ustavne suce. Ne razumijemo i mislim da ni hrvatska javnost ne razumije. Da se jedna ozbiljna stvar, jedan izbor ustavnih sudaca, koji je praktično dogovoren, sad pretvara u aferu - rekao je Ante Sanader.

Bauk je naglasio kako je SDP na pregovaračkom sastanku istaknuo prijedlog o razdvajanju glasovanja o opozivu i ustavnim sucima, a Sanader mu je kazao kako to “na sastanku nikada nije bilo rečeno”.

- Na sastanku nije rečeno ime koje se našlo na popisu pa je dobilo glasove. Bilo je razgovora na sastancima i telefonskih i drugih konzultacija - odgovorio mu je Bauk.

- Dovodimo se u situaciju da se te dvije stvari povezuju jer se događaju na isti dan. Mi smo uputili prijedlog i zahtjev da se te dvije stvari razdvoje i mislim da se u političkom životu Hrvatske neće dogoditi drama ako se te dvije stvari razdvoje. Zašto se inzistira na tome i radi drama, to ćemo morati pitati predsjednika Sabora - rekao je Bauk.

- Netko je od HDZ-a iznio stajalište da smo mogli tražiti da se ne glasa o proračunu i svemu. Tražili smo što smo predložili i smatramo da je to u parlamentarnom smislu i praksi konkretno - rekao je Bauk što je iznerviralo Sanadera.

- Parlamentarnu praksu stavljate u kontekst ustavnih sudaca. Funkcioniranje države temeljeno je na Ustavu. Jeste li vi ozbiljni? Pogriješio sam ako sam rekao da ste ozbiljna stranka. Ako ne glasate za izbor ustavnih sudaca onda niste ozbiljna stranka. Državu uzimate za taoca za vaše hirove. Želite da se što prije smjeni predsjednik, stavite to na prvu točku. Kakve to veze ima s ustavnim sucima? - odgovorio je Sanader na Baukovu izjavu.

Grmoja je kazao kako su SDP i Možemo! ušli u proces pregovora o ustavnim sucima na licemjeran i trgovački način.

- Mi smo tražili jasne kriterije odabira ustavnih sudaca, da oni koji su u politici ne mogu ući u Ustavni sud, jer imamo bivšeg ministra Bošnjakovića kao jednog od kandidata - rekao je Grmoja.

- Tražili smo da se izmjeni izbor ustavnih sudaca kada donose odluke ne bi se išli dodvoriti onima koji će odlučivati o budućem reizboru. Ništa od tih kriterija nije prihvaćeno i SDP je doveden u situaciju pred sam kraj kada se moraju izabrati suci Ustavnog suda da je HDZ na isti dana stavio raspravu o opozivu premijera i izbor ustavnih sudaca - kazao je Grmoja.

Zatim je počeo govoriti kako u Hrvatskoj imamo neizdrživu situaciju s inflacijom, te da Hrvatska ima propusnu granicu zbog koje nam Njemačka i Švicarska avionima vraća ilegalne migrante od kojih su neki bili u istražnim zatvorima zbog sumnje na terorizam. Na njegove riječi reagirao je Sanader.

- Ako ćemo širiti temu, on će govoriti tri ure ako ga ne prekinete”, kazao je Sanader voditeljici. “Imamo najmanju inflaciju u Europi, on govori da imamo najveću. Pa ne može on 15 minuta govoriti - negodovao je Sanader.

- Nisam govorio niti dvije minute, vidite kako istina boli - kazao mu je Grmoja, a to je isprovociralo Sanadera.

.- Ma što istina boli? Govoriš laži, a govoriš da istina boli! Govoriš laži - ponavljao je Sanader.