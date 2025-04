Ovo je Blaženka Radić zbog koje se pucalo u Splitu. Igor Dokić ju je zarobio u garaži i ošišao

Izvjesni Marko Gilić zvani Brzi te 47-godišnji Igor Dokić i njegov 19-godišnji nećak uhićeni su zbog sumnje da su počinitelji ubojstva 45-godišnjega muškarca Lovre V. (45) koji je pronađen zapaljen u zabačenom naselju Rupotine kraj Solina, u napuštenoj kući. Jedva su ga identificirali, prema tetovaži na komadu kože koji je ostao neizgoren. Dokić je tri i pol godine bio u vezi s fatalnom Blaženkom Radić, koja je poveznica između nekoliko žestokih momaka splitskog asfalta. Tim povodom ponavljamo tekst koji su 24sata objavila prije dvije godine, nakon pucnjave na splitskim Skalicama.

Blaženka Radić oduvijek je voljela život na visokoj nozi - po mogućnosti Mercedes, visoke potpetice, skupa odjeća, vitka linija i uvijek sređeni nokti... Na “fejsu” stare fotografije iz izlaska s prijateljicama u splitskim noćnim klubovima, pa stihovi Cece, screenshot scene iz filma “Lice s ožiljkom” u kojoj Al Pacino kaže: “Kome vjerujem? Sebi. Kome možeš vjerovati? Nikome”. Nitko joj ne bi dao 42 godine.

No Blaženka ima velik problem - pali se na, ajmo to tako nazvati, prilično nezgodne “Scarface” frajere. Naime, otkad joj je poginuo suprug Ante na brzoj cesti Solin - Klis, ima tome 18 godina, bila je u vezi s nekoliko dobrih znanaca splitske policije, od kojih neki leže upucani u bolnici, drugi su u međuvremenu osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne, a treći su na slobodi, iako su neizostavni gosti crne kronike. Čini se da joj je sin Alen (21) u pritvoru na Bilicama upravo zato što je branio njezinu čast...

Radići i Ante Varnica vezani su kumstvima |

Naime, prema svemu sudeći, upravo je ona razlog posljednjeg obračuna na splitskim ulicama, prije dva tjedna na Skalicama.

Tog dana upucan je u noge još jedan stari policijski, a i njezin znanac - Josip Čubelić Čuba (36). Šest godina je mlađi od nje, ali čini se da je i on na neki način bio povezan sa ženom koja kao da je magnet za nevolje.

Ne zna se još tko je točno pucao, no među četvoricom koju policija navodi kao sudionike su Blaženkin djever Jerko Radić (42) te Alen Radić, njen 21-godišnji sin. Tu su još bivši MMA borac Ante Varnica (koji je s njenom obitelji vezan kumstvom), te neosuđivani poduzetnik Nenad Petrak. Njegovim su autom bježali nakon pucnjave.

Od četvorice predao se najprije njen sin Alen, i to u njezinoj pratnji. Pokušao je preuzeti krivnju na sebe, ali policija nije kupila tu priču. Na snimkama se, naime, vidi kako puca krupniji muškarac u kariranoj košulji, a policija smatra da bi to mogao biti Varnica. Odmah nakon Alenove predaje, znakovito, netko je u splitsku policiju i redakciju Slobodne Dalmacije uputio snimku tučnjave za koju pošiljatelj tvrdi da je snimljena pred jednim splitskim kafićem nadzornom kamerom, jutro prije pucnjave.

Trojica-četvorica brutalno su izudarala osobu za koju pošiljatelj tvrdi da je Alen Radić, i to je bilo drugi put u dva dana da je dobio batine. Bio je sam. Počinitelj? Prema tvrdnjama pošiljatelja snimke, to su bili ljudi Josipa Čubelića.

Jerko Radić sudjelovao je u napadu na Čubelića jer su mu nećaka Alena Radića dvaput pretukli Čubini ljudi. Poveo je kuma i prijatelja. Odležao je devet godina zbog brutalnog ubojstva bejzbol palicom ispred kluba Shakespeare 2000. i još četiri zbog šverca drogom | Foto: MUP

Priča sa splitskih ulica kaže da Čuba nije stao u Alenovu zaštitu, iako je bio u vrlo bliskim odnosima s njegovom majkom. Prema svemu sudeći, dopustio je da njegovi ljudi tuku Alena ko vola. I tu je puklo. Stric Jerko Radić, koji je inače odležao devet godina zbog ubojstva bejzbolskom palicom ispred kluba Shakespeare 2000. godine te još četiri godine zbog umiješanosti u šverc drogom sa skupinom Riječana, s kumom Antom Varnicom i prijateljem Nenadom Petrakom krenuo je na Čubelića.

A Čuba nije baš bilo tko na splitskim ulicama. Odležao je više od tri godine jer je na ulici propucao Aleksandra Dimitrova zvanog Aca Rus. Kad je izašao, policija ga je našla u stanu u kojem se zabavljao s ekipom i tamo je pronađen muškarac propucane glave. Svi su tvrdili da je bilo slučajno jer su igrali - ruski rulet?!

Prošlost obitelji Radić s Klisa obilježile su inače teške tragedije - Jerkov brat Alen, zvani Major, najprije je teško stradao u prometnoj nesreći i ostao invalid, izgubio je nogu, a onda ga je, kad su mu bile 23 godine, u obračunu u splitskom klubu Metropolis sa šest hitaca ubio splitski ugostitelj Goran Matijević Surla.

Major je, doduše, zapucao prvi i ranio Surlu, ali zaglavio mu se metak u cijevi i Surla ga je ubio. Izvukao se na samoobranu. Drugi brat poginuo je, rekosmo, u prometnoj nesreći na cesti Klis - Solin, a jedina koja odgovara opisu sa smrtnim ishodom dogodila se na Božić 2005. Čini se da je baš u njoj stradao Blaženkin suprug.

Ona sama, jasno vam je, nije anđeo - brutalno su je pretukli bejzbolskom palicom 2019. i polomili joj obje noge te kosti lica. Potom su joj zapalili auto dok se oporavljala u roditeljskom domu, kraj kojeg je bila ostavljena - bejzbolska palica. Poruka je bila jasna. Ispostavilo se da ju je netko proglasio za policijskog drukera, što se na splitskim ulicama ne prašta. Ulica je pričala da je ona kriva za posljednje uhićenje višestruko osuđivanog dilera Damira Rašidagića (41), koji je bio preuzeo korčulansko narkotržište nakon uhićenja Jakše Cvitanovića Cvika 2007.

Ante Varnica u kumskoj je vezi s Radićima. Prema informacijama kojima raspolaže policija, on je pucao na Josipa Čubelića na Skalicama. Nakon MMA karijere prebacio se na poker, jednom je osvojio 40.000 eura na nekakvom turniru | Foto: MUP

Skupila je snage i, onako polomljena te u modricama, pod inicijalima demantirala ulične priče za Slobodnu Dalmaciju. Neka se javno zna. Da ne bi došlo do još većeg zla.

- Znam da se krećem u lošem društvu, ali za mnoge osobe sam mislila da su mi prijatelji. Moja obitelj mi je odavno govorila da se maknem od svega toga, ali nažalost, nisam poslušala - izjavila je "B. R." tad za Slobodnu.

Rekla je da je sad u dobrim odnosima s “bivšim”, Igorom Dokićem, i da on to sigurno nije napravio. Jest da je, kaže, bila s njim u vezi tri i pol godine i na kraju završila iskočivši iz jurećeg auta da se spasi, ali tvrdi da ju nije on pretukao. Dokić joj je, doduše, uzeo Mercedes što joj ga je bio darovao pa ju je odvezao u nekakvu garažu te večeri kad je uspjela nekako pobjeći bacivši se iz auta. Govorili su da ju je tamo ošišao, ali ona je za Slobodnu rekla: “Nije istina! Samo mi je skinuo ekstenzije...”

Alen Radić prvi put u životu nalazi se u zatvoru u Bilicama, gdje ga posjećuje majka. Sudit će mu za sudjelovanje u pucnjavi i posjedovanje droge | Foto: MUP

Bilo je to 2019. i ona se nakon nekoliko operacija oporavila. Neko vrijeme prezime obitelji Radić nije se povlačilo po stranicama crne kronike jer se i Jerko navodno bio smirio, oženio se i dobio dijete. Njen sin Alen u međuvremenu je završio MIOC, jednu od najboljih škola u Splitu, i nastojala ga je držati podalje od splitskog asfalta, koji joj je umalo uništio život.

No nije uspjela - dobar i uzoran đak iz problematične obitelji završio je u zatvoru Bilice i policiji priznao da je sudjelovao u pucnjavi, da je bio u automobilu sa stricem, Varnicom i Petrakom. Uz to, u kući u kojoj žive na Mezanovcu, u Solinu, pronađena je manja količina droge, pa će Alen odgovarati i za to. Bit će dobro ostane li na tome.