Ante Šušnjar o zabrani prodaje alkohola: Želimo spriječiti večernja devijantna ponašanja

Izmjene Zakona o trgovini trebale bi biti pred Vladom u prvom kvartalu iduće godine, a njima se neće uvesti zabrane nego će se lokalnim vlasima omogućiti alat za sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja u večernjim satima, rekao je u srijedu ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Na pitanje kada bi mogao biti gotov prijedlog izmjena Zakona u trgovini i što je u tom kontekstu s najavljenim ograničavanjem prodaje alkohola iza 20 sati, Šušnjar je na margini predstavljanje projekta poticanja strukovnog obrazovanja odgovorio da će izmjene biti predstavljene u prvom kvartalu iduće godine.

Pritom je naglasio da Vlada izmjenama toga zakona "nikome ništa ne brani".

Zakon koji ide u izmjene i dopune, omogućit će prema njegovim riječima jedinicama lokalne samouprave koje imaju problema s "određenim devijantnim ponašanjima", da takva ponašanja pokušaju onemogućiti.

Na pitanje idu li izmjene i u smjeru online prodaje preko platformi, odgovori je da se to još razmatra.

Zamoljen za komentar situacije s Naftnom industrijom Srbije, rekao je kao je Janaf na operativnoj razini spreman reagirati čim se sankcije okončaju.