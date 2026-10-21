Ante Šušnjar u Kini traži nove poslove za Hrvatsku: 'Želimo ulaganja i radna mjesta...'

Vlada RH nastavlja graditi gospodarsku suradnju na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima Hrvatske i Kine, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja, objavio je u srijedu na društvenoj mreži X ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini. Veća prisutnost hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu i povezivanje hrvatskih i kineskih gospodarstvenika otvaraju mogućnosti za nove izvozne poslove i proizvodna ulaganja u Hrvatskoj, objavio je u srijedu ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X.

O tim je temama, kako je naveo, u Pekingu razgovarao s Ling Jijem, zamjenikom ministra trgovine NR Kine, čije ministarstvo vodi gospodarsku i trgovinsku suradnju s međunarodnim partnerima, a naveo je i da će Vlada nastaviti graditi gospodarsku suradnju s Kinom, koja je na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima dviju zemalja, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja.

Veća prisutnost hrvatskih tvrtki na kineskom tržištu i povezivanje hrvatskih i kineskih gospodarstvenika otvaraju mogućnosti za nove izvozne poslove i proizvodna ulaganja u Hrvatskoj. O tim sam temama u Pekingu razgovarao s Ling Jijem, zamjenikom ministra trgovine NR Kine, čije ministarstvo @MOFCOM_China vodi gospodarsku i trgovinsku suradnju s međunarodnim partnerima. Posebno sam istaknuo mogućnosti suradnje u naprednoj proizvodnji i inovativnim tehnologijama. Hrvatska ima tvrtke koje svojim proizvodima, znanjem i iskustvom mogu konkurirati na kineskom tržištu, a izravni kontakti s poslovnim partnerima važni su za širenje njihova poslovanja. Kod ulaganja interes nam je razvijati proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, uključiti domaće dobavljače te povezati proizvodnju s istraživanjem i razvojem. Takvi projekti otvaraju radna mjesta i prilike za hrvatske stručnjake. Nastavak poslovnog povezivanja slijedi već početkom studenoga, kada hrvatsko gospodarsko izaslanstvo odlazi u Šangaj na Kineski međunarodni sajam uvoza i susrete s kineskim partnerima. Na vrlo dobrim i prijateljskim odnosima Hrvatske i Kine @VladaRH nastavlja graditi gospodarsku suradnju, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja. — Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 21, 2026

Šušnjar je naveo da je posebno istaknuo mogućnosti suradnje u naprednoj proizvodnji i inovativnim tehnologijama, te da Hrvatska ima tvrtke koje svojim proizvodima, znanjem i iskustvom mogu konkurirati na kineskom tržištu. Pritom su izravni kontakti s poslovnim partnerima važni za širenje njihova poslovanja, dodao je.

"Kod ulaganja interes nam je razvijati proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, uključiti domaće dobavljače te povezati proizvodnju s istraživanjem i razvojem. Takvi projekti otvaraju radna mjesta i prilike za hrvatske stručnjake. Nastavak poslovnog povezivanja slijedi već početkom studenoga, kada hrvatsko gospodarsko izaslanstvo odlazi u Šangaj na Kineski međunarodni sajam uvoza i susrete s kineskim partnerima", napisao je Šušnjar.

Šušnjar boravi od 20. do 26. listopada 2026. u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini, a njegov program obuhvaća sastanke s predstavnicima kineskih institucija i kompanija te posjete industrijskim postrojenjima, izvijestili su u utorak iz Ministarstva.