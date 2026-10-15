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DAO I KOREKCIJU BROJKI!

Šušnjar o prosvjednoj noti iz Srbije: Oni do doručka spomenu ustaše 1743 puta u prosjeku...

Piše 24sata,
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Šušnjar o prosvjednoj noti iz Srbije: Oni do doručka spomenu ustaše 1743 puta u prosjeku...
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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"P. S. U jednoj drugoj susjednoj zemlji godinama su brojili objave, kontrolirali naslovnice i uređivali dnevnike. Na kraju su zaboravili prebrojati birače", napisao je ministar Šušnjar...

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je ovog tjedna prosvjednu notu Hrvatskoj zbog "miješanja u unutarnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji". 

Prema vijesti objavljenoj na portalu Večernjih novosti, prosvjedna nota upućena je zbog najgrubljeg miješanja u izbore u Republici Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja u Republici Hrvatskoj, koje se odnosi na unutarnje političke prilike u Srbiji. U noti se ocjenjuje da su neprihvatljivi pokušaji vanjskog utjecaja na izborne procese, kao i pojedini načini izvještavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji.

 - Primili smo notu. Republika Hrvatska se zalaže za slobodu medija. Tvrdnje su apsurdne i imaju unutarnjopolitičku motivaciju i konotaciju - potvrdili su nam iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

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O svemu se oglasio i donedavni predsjednik Republike Srbije, a sada TikToker koji se nada kako će postati premijer - Aleksandar Vučić. Izjavio je za televiziju B92  da je dobro što je Ministarstvo vanjskih poslova uputilo prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u izbore u Srbiji, dodavši da je to trebalo učiniti „možda tisuću puta do sada”.

 - Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije miješala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo prosvjednu notu. Samo da kažemo: nijedna se zemlja nikada nije toliko i tako brutalno miješala u izbore neke druge države kao Hrvatska u naše. Nikada. Mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga pokazati, predstaviti i prikazati - rekao je Vučić.

"Da se hrvatski mediji ne prestaju baviti Aleksandrom Vučićem pokazuju podaci da su u razdoblju od 15. kolovoza do 15. listopada 2026. godine evidentirana čak 6282 medijska priloga i objave u kojima se spominje", piše na svom portalu tupavo režimsko glasilo Informer.

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A sad se o cijeloj situaciji oglasio hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Vidim da nam je iz Srbije stigla prosvjedna nota, a kao dokaz „brutalnog miješanja“ navode 6.282 objave hrvatskih medija o Aleksandru Vučiću. Moram ih ispraviti. Prema našoj analizi bilo ih je 8.862. A prema našem „dogovoru s medijima“ trebali smo nagurati barem do 9.452. Očito netko nije ispunio kvotu - napisao je na X-u i odmah nastavio:

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- Još mi je fascinantnije da broj novinskih tekstova i spominjanja tumače kao miješanje države u izbore. Po toj logici, Srbija se već godinama svakodnevno miješa u hrvatsku politiku, naše brojke kažu u prosjeku 1.743 puta spominjanja ustaša prije doručka. Besplatnu korekciju brojki ovaj put šaljemo bez prosvjedne note, molimo srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova i povezana društva poput Informera da provjere metodologiju - poručio je Šušnjar i dodao:

- P. S. U jednoj drugoj susjednoj zemlji godinama su brojili objave, kontrolirali naslovnice i uređivali dnevnike. Na kraju su zaboravili prebrojati birače - piše Šušnjar.

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