Anto Đapić u subotu će objaviti da ide u utrku za predsjednika?

Bivšiu predsjednik Hrvatske stranke prava, aktualni predsjednik Demokratskog saveza nacionalne obnove te bivši gradonačelnik Osijeka Anto Đapić u subotu će, piše N1, najvjerojatnije objaviti svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske.

- Ako sam nešto naučio u svojoj političkoj karijeri onda su to niski udarci. Oni su me donekle i udaljili iz politike zadnjih godina, ali naučio sam sve potrebno. Svjestan sam što me čeka, najviše na društvenim mrežama, uvrede i ostalo no, na to sam navikao. O Đapiću je sve već rečeno, nema ništa novo, tako da na to neću reagirati. Ali politički izazov prihvaćam. Mislim da sam u prednosti nad ostalim kandidatima što se tiče političkog iskustva, objavio je Đapić 19. rujna na svojoj i Facebook stranici svoje stranke.

