Anto Đapić je prikupio 10.000 potpisa, predat će ih još danas

Kaže da nije niti sumnjao da će sakupiti dovoljam broj glasova iako su on i njegov tim bili logistički ograničeni, nisu imali štand na svakom čošku kao neki, a i dosadašnja kampanja tražila je od njega dosta hodanja po terenu.

- I dalje mislim da imamo najbolji program, iskustvo i znanje i da sam kandidat hrvatskog identiteta koji smo izgubili. Do sada se kampanja ostalih kandidata svodila na dnevnu politiku, podvale, pošalice, tko bolje pjeva, tko ima bolju tortu, a to nije razina na kojoj bi se trebala temeljiti kampanja za predsjednika. Koja kampanja, koja sada slijedi, će biti ozbiljna, dostojanstvena, puna aduta u kvalitetnom odmjeravanju snaga sa ostalim kandidatima. Računam na racionalnost svih koji drže do hrvatskog identiteta, kazao je Đapić.

Tema: Predsjednički izbori