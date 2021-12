Bivša saborska zastupnica SDP-a, Željka Antunović, rekla je kako takvu situaciju nije lijepo vidjeti, ali i naglasila da takve situaciji u politici nisu isključene.

- Ima tu i malo estrade, ali ono što u zadnje vrijeme primjećujem i mislim da su ovakvi ekscesi u Saboru posljedica nečega što mislim da je degradacija i nazadovanje razine hrvatske politike. Ne samo kulture i ponašanja u politici, nego i kvalitete same politike. Populizam je u potpunosti ovladao politikom i naravno da tu dolazi do podjela, radikalizacije. Radikalizacija je ne na dva pola, nego i na više polova. Stoga proizlaze takve situacije verbalnog sučeljavanja, a bome je to jučer bilo i na granici fizičkog- rekla je.

O stanju u Saboru 90-ih godina nešto je rekao Damir Kajin, bivši saborski zastupnik IDS-a.

- Te rane 90-te bile su godine stvaranja države, rata, mirne reintegracije, denominacije hrvatskog dinara u kunu itd. Saborski zastupnici su od sebe morali davati puno više. Danas kad gledam često isprazne rasprave sve se svodi na jedan larpurlartizam govorim da bi govorio, što na kraju nitko neće razaznati ili reinterpretirati poruke. Opozicija sve pokušava okrenuti naopačke, ona se danas više ne bori za vlast, ona naprosto vodi bitku za prevlast na desnici, SDP vodi bitku za prevlast na ljevici- navodi.

Svoj je stav iznio je i Anto Đapić, bivši saborski zastupnik HSP-a.

- Generalno mislim da je ovaj način ponašanja u Saboru refleksija politika. Ovo jučer je bila kulminacija nesporazuma između partnera. Ne smijemo zaboraviti da su neki dan iz saborske govornice stali svi predstavnici opozicije kontra vladajuće stranke kako bi pokazali svoje zajedništvo gdje je bilo savršeno jasno da se formira jedan blok poput onog kao u Mađarskoj kako bi se išlo na rušenje Viktora Orbana. Jučer je očito došlo do nekog nesporazuma jer je i SDP i Peđa Grbin htio vidljivost pa je pokušao nešto poentirati. Sada se polako otkriva da su i Most i cijela opozicija imali dogovore da idu pomoću referenduma protiv vladajućih. Sada kad su otkrivene karte počeli su se povlačiti određeni sudionici jer im to u ovom trenutku ne odgovara, očito je da referendum neće uspjeti. Ovo što se jučer dogodilo je samo greška u taktici, što je Grmoja i sam priznao, međutim, to je samo trenutna blokada odnosa. To je jedna puno šira priča u kojoj neće odlučivati niti Grmoja, niti Grbin. Predsjednik Milanović vuče poteze i praktički se pretvorio u vođu opozicije. Ovo stvaranje kontroliranog kaosa su pripreme za parlamentarne izbore u kojima će se pokušati napraviti model kao u Mađarskoj - svi protiv vladajuće stranke, prenosi HRT.

Antunović je dodala i kako se ne slaže s time da je Milanović lider oporbe, već možda lider populizma.

- Mislila sam da će nakon Milana Bandića era populizma okončati, međutim, Zoran Milanović je uspješno preuzeo štafetnu palicu i ovog trenutka je školski primjer populiste u političkoj sferi. Međutim, nije jedini i to je po meni veliki problem. Politika je ispražnjena od pravog sadržaja. Ne mislim da su u ranijim razdobljima problemi bili veći, oni su bili drugačiji. I danas Hrvatska ima puno problema. Međutim, sudionici političke scene pribjegavaju ekscesima i misle da će im to osigurati ne samo vidljivost nego i rezultate na izborima. Ako treba biti kritičan i ako se treba oko čega svađati, onda ima toliko pravih tema, umjesto ovoga čemu smo jučer svjedočili oko jednog manipulativnog ili potencijalnog referenduma da se razmjenjuju ovakve riječi i da dolazi do granice fizičkog obračuna.