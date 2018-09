Antonija iznajmljuje Yugiće: Ljudi se vole vratiti u prošlost

Svaki puta kad nekome moram dati ključeve jer je unajmio auto, jako mi je teško. Yugići su, kao što su i uvijek bili, članovi obitelji.

Priča nam to Antonija Buntak (34), osnivačica YUGOcar Adventure, koja od početka kolovoza strancima, ali i domaćima, nudi unajmljivanje jednog od najpoznatijih automobila iz prošlog stoljeća na našim prostorima. Osim najma auta kojim se može voziti po gradu, do Kumrovca i u radijusu oko 100 kilometara od Zagreba, YUGOcar adventure nudi i razgledavanje grada u Yugu. U tom slučaju Antonija i njezin kolega, također veliki zaljubljenik u Yugiće, zainteresirane za ovu avanturu voze po Zagrebu i upoznaju ih s gradskim znamenitostima.

Ideja o pokretanju takvog biznisa sinula joj je sasvim slučajno.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Većina dijelova je originalna

- Kad sam prije nekoliko godina bila u Armeniji, unajmila sam Ladu Nivu, što je meni bio san voziti. Bila sam toliko uzbuđena da noć prije vožnje tog auta uopće nisam mogla spavati. Mislila sam, ako je netko toliko uzbuđen radi Lade Nive, vjerojatno postoje ljudi koji će s podjednakim uzbuđenjem htjeti voziti i Yugića - prisjeća se Antonija, kojoj je prvi auto u životu bio upravo Yugo. Danas se u YUGOcar Adventureu mogu unajmiti crveni, žuti i plavi Yugo, popularno zvani Božo, Žuti i Zagi. Automobile je kupila od umirovljenika koji ih više nisu vozili. Svaki je platila u prosjeku 4000 kuna, a onda je u svakog uložila oko 10.000 kuna kako bi bili u perfektnom stanju.

- Većina stvari u njima je originalna: boja, tepisi, mjenjač... Ipak, što se tiče motora i mehanike motora, neke stvari su se morale mijenjati kako bi auti bili u besprijekornom stanju za vožnju - ističe.

'Svi brzo svladaju vožnju'

Sve mehaničarske radove oko Yugića nadgleda Antonijin tata, koji obavlja i testne vožnje. Cijena razgledavanja Zagreba, kao i najma Yugića, ovisi o vremenu koje će osoba provesti u automobilu, kao i o broju zainteresiranih.

- Yugići se iznajmljuju kao tipičan rent-a-car. Dobro, možda ne baš tipičan - smije se Antonija i dodaje: “Mogu se unajmiti na četiri, deset i 24 sata. Četiri sata stoje 49 eura, a cjelodnevni najam je 109 eura. Zasad najbolje ide rentanje na četiri sata jer jako puno ljudi, pogotovo naših, samo žele sjesti u Yugića, provozati ga, popiti piće i vratiti se. Neki dan ga je jedan gospodin unajmio kako bi vozio poslovne partnere. Sjeo je u Yugić, otišli su na piće i vratili se za četiri sata - prisjeća se Antonija. Kaže da je većina ljudi prvo pita je li teško voziti Yugo, što je bilo i moje pitanje prije testne vožnje.

- Nije toliko teško. Bitno je da se u vožnji ne prebacuje iz druge u prvu brzinu jer to šteti cijeloj mehanici. Iz rikverca se mjenjač nikako ne smije čupati, nego ga treba lagano udariti.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Smije se voziti do 90 na sat

Čok je možda najveće iznenađenje, pomoću njega se pali auto. To je šipka koja se povuče kako bi se auto upalio. Relativno brzo nakon toga čok se treba vratiti na mjesto, inače se auto pregrije. To su neke cake i savjeti koje svima damo prije vožnje, no nitko još nije imao nekih većih problema - priča Antonija. Dodaje kako u budućnosti planira podebljati flotu na maksimalno deset Yugića te u ponudu uključiti izlet do Plitvičkih jezera, kao i posjet tvornici automobila Rimac.

- A zašto je Yugo tako dobar auto - upitala sam sjedajući u Božu, spremajući se za svoju prvu vožnju Yugićem.

- Toliko je toga. Yugo je superauto jer nikad nećete dobiti kaznu za prebrzu vožnju. Kad vozite 40, imate osjećaj da ste u raketi i da jurite 170 na sat - kroz smijeh zaključuje.

Tema: Hrvatska