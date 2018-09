Antonio: 'Svi su u panici, više nismo sigurni, moramo bježati'

U potpunosti je zavladala panika, vode u dućanima skoro pa i nema. Vojska je naredila hitnu evakuaciju tako da i ja moram napustiti svoj stan, rekao nam je Antonio (24), student iz Zagreba koji je na studentskoj razmjeni u Myrtle Beachu u Južnoj Karolini. Novi uragan ponovno prijeti SAD-u.

Foto: NASA

Niti godinu dana nije prošlo od strahovitog uragana petog stupnja Irme koji je zahvatio Floridu, a sada im dolazi uragan Florence, koji je trenutno četvrti stupanj po jakosti, no postoji velika šansa da se razvije u peti, najjači stupanj.

Foto: čitatelj 24sata

- Vojska je naredila evakuaciju u ponedjeljak oko 17 sati po lokalnom vremenu (oko 23 sata u Hrvatskoj). Do srijede planiraju evakuirati čitavu državu, a sele ih u vojne kampove bliže planinama. Mnoštvo ljudi pobjeglo je prema Columbiji ili New Yorku, čim dalje - tim bolje, čulo se gdje god sam se okrenuo. Neki su zabarikadirali prozore i vrata čime god su mogli, kako bi nekako zaštitili svoje kuće. No, nitko nije siguran da će od njihovih kuća išta ostati - govori nam Antonio.

As #Florence approaches here are a few grocery stores in #Williamsburg that have bread, bottled water, and batteries. @vagazette @Daily_Press

Foto: čitatelj 24sata

Foto: ANNA DRIVER

Dodaje kako uragan sam po sebi možda i neće biti najveći problem.

- Stvorila se velika plima, a uragan će donijeti poplave. S obzirom na količinu zmija i aligatora u toj regiji, bit će ih teško izvaditi ih iz domova, ako od domova išta ostane... - napominje Antonio.

Navodi kako su kolone na cestama duge i po 15 kilometara, a grad je već u ponedjeljak navečer bio prazan, što je, pak, odgovaralo lokalnim lopovima koji već provaljuju u prazne evakuirane kuće. Policija je, govori Antonio, neke brzo uhvatila i kaznila ih dvostruko nego što bi inače bilo po zakonu.

Foto: čitatelj 24sata

- Mi smo među zadnjima za evakuaciju, idemo u srijedu - govori nam uplašeno mladi student.

Za mjesec dana je trebao biti gotov s razmjenom, no kako kaže, pričekat će da prođe oluja, a ako sve prođe u redu, razmjenu će odraditi do kraja. No, ako rasplet oluje ne bude dobar, vratit će se odmah svojoj obitelji u Hrvatsku.

Foto: HANDOUT

Američki mediji pišu da očekuju puno više vjetra nego što je bilo s uraganima Matthew (2016.) i Hugo (1989.) u kojima je ukupno nastradalo oko 660 ljudi.

Uz vjetrove koji pušu brzinom i do 195 km/h, uragan bi mogao pogoditi američki kontinent ovog tjedna, a opisuju ga kao najsnažniju oluju koja je pogodila ovu regiju u zadnjih nekoliko desetljeća. Uragan se kreće brzinom od 20 km na sat u smjeru sjeverozapada i trebao bi u utorak i srijedu prijeći između Bahama i Bermuda. U četvrtak bi mogao pogoditi američku obalu.

Nakon Sjeverne i Južne Karoline, i savezna država Virginija je proglasila izvanredno stanje tijekom vikenda kako bi se pripremila na moguće posljedice udara.

Iz američkog Centra za uragane (National Hurricane Center - NHC) kažu da Florence prati ‘ekstremno opasno’ vrijeme. Mogla bi uzrokovati katastrofalne količine kiše i poplave kako na obalnom području, tako i u unutrašnjosti.

- Velika je vjerojatnost da će Florence dovesti do ozbiljnog ugrožavanja života - golemi će valovi zapljusnuti obalu, unutrašnjost će pogoditi poplave i iznimno teške kiše, a štetu će nanijeti i snažni uraganski vjetrovi - rekli su iz NHC-a.

Guverner Južne Karoline naredio je evakuaciju kompletne obalne linije od podneva u utorak. Trebalo bi se evakuirati oko milijun ljudi.

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak najavio da iz sigurnosnih razloga otkazuje skup u sklopu kampanje koji je za petak bio predviđen u Jacksonu, u državi Mississippi.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!