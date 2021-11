Tražio sam od Milana Bandića da zaposli Dijanu Muhović, a on je to odobrio. Potom sam nazvao Kosića i to je bilo to. Također sam od Milana Bandića tražio službeni auto Grada Zagreba kako bi s obitelji otišao kod poznanika u Njemačku. On mi je rekao da mogu pa sam nazvao Ivana Jurčića i išao na put. Sa sigurnošću mogu reći da s Mirom Lacom oko toga nisam vodio nikakav razgovor. Priznajem kaznena djela, iskreno mi je žao i vratit ću Gradu Zagrebu 2369 kuna za koliko sam ga oštetio - rekao je bivši tajnik Zagrebačkog sportskog saveza Zdenko Antunović, četrnaestooptuženi u Agramu.

Podsjećamo, bivši šef Ustanove za upravljanje sportskim objektima Holdinga Dragutin Kosić priznao je da je zapošljavao preko veze i nagodio se s Uskokom za kaznu.

Iz tajno snimljenog razgovora njega i Antunovića, koji je ranije reproduciran u sudnici, čulo se kako njih dvojica dogovaraju zapošljavanje Dijane Muhović, a u razgovoru se u više navrata spominjao šef kojeg treba obavijestiti o tom zapošljavanju.

Kosić je potvrdio da je riječ o zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.